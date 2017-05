Verschiedene musikalische Stilrichtungen aus unterschiedlichen Ländern vereint „One World – One Stage“ auf einer Bühne. Am Freitag zeigten drei Solokünstler ihr Können im Bürgerzentrum.

Persische Lieder, iranische Instrumentalklänge und afrikanische Rhythmen: Diese musikalische Vielfalt erlebten am Freitagabend die Besucher der „One World – One Stage“-Veranstaltung im Saal des Bürgerzentrums. Die Konzertreihe, die das Büz in Kooperation mit der Kulturschule „MuKo“ in Sendenhorst organisiert, gibt geflüchteten Sängern und Instrumentalisten die Gelegenheit, ihre Musik auf der Live-Bühne zu präsentieren. Am Freitagabend beeindruckten drei Solokünstler beim Weltmusik-Programm, zu dem die Moderatoren Rocio Siekaup und Omid Salehi begrüßten. „Es geht darum, andere Musik kennenzulernen und zu würdigen“, erklärte Rocio Siekaup, als sie ihren Mitmoderator zum Auftakt des Konzertabends ankündigte.

Omid Salehi sang traditionelle persische Lieder und begleitete sich dabei selbst an der Gitarre. Viel Applaus bekam Salehi, der in Afghanistan geboren, im Iran aufgewachsen ist und seit vier Jahren im Münsterland wohnt. Er bezeichnete sich darum schlicht als „Erdenbürger“. Auch dafür bekam der sympathische Moderator und Musiker vom „One World“-Publikum viel Beifall. Die lyrischen bis rhythmischen Liebeslieder, die übersetzt „Lass deine Traurigkeit auf mich regnen“ oder „Sandstrand“ hießen, kamen beim Publikum im nicht ganz bis auf den letzten Platz besetzten Saal offensichtlich an.

Ruhigere Klänge Töne ließ Hamed Sepehripour an der Santur erklingen – und beeindruckte mit dem Saiteninstrument, das an eine Zither oder ein Hackbrett erinnert. Mit lang anhaltendem Beifall belohnten die Zuhörer den konzentriert und virtuos aufspielenden Iraner, der musikalisch vor allem mit dem sphärischen „Darya“, dem „Meer“, gleichsam in eine andere Welt zu entführen vermochte.

Der Multi-Instrumentalist Kanga Vovo, auch bekannt als „Pacho Star“, lebt seit 1995 in Deutschland, hat in diversen Bandformationen mitgewirkt und bestach zum Finale des Konzertabends mit einem überaus temperamentvollen Auftritt. Zu den Rhythmen des aus dem Kongo stammenden Vollblutmusikers klatschte das Publikum sogleich mit. Schon der Aufbau seiner Schlagzeugkonstruktion mit Becken, Snare, diversen Perkussionsinstrumenten und Marimba ließ nicht wenige Konzertbesucher staunen. Der Profimusiker sang seine Lieder, wobei er gleichzeitig die Schlaginstrumente und seine Gitarre spielte.

Allein Kanga Vovos fulminante Darbietung mit Elementen aus Rock, Reggae und afrikanischer Folklore unterstrich noch einmal das Anliegen der Konzertreihe, das Rocio Siekaup und Omid Salehi bei ihrer Moderation immer wieder betonten: Verschiedene musikalische Stilrichtungen aus unterschiedlichen Ländern vereint „One World – One Stage“, so wie am Freitagabend, auf einer Bühne.