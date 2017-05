Von Ralf Steinhorst

Vor 72 Jahren – am 8. Mai 1945 – endete der Zweite Weltkrieg und die NS-Diktatur in Deutschland mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht. Dieser Tag ist zugleich für Schüler der weiterführenden Schulen in Ahlen schon seit Jahren ein Anlass, Kriegsopfern und Verfolgten zu gedenken. Dieses Jahr stand der Gedenktag unter dem Motto „Leben ohne Hass“, das gleichzeitig auch Titel des Films des zu Nazizeiten verfolgten Ahlener Regisseurs Imo Moszkowicz ist, der von den Schülern zum Gedenktagende besucht wurde.

Traditioneller Ausgangspunkt des Gedenkens war das Grabmal von 127 Zwangsarbeitern aus der Nazizeit auf dem Ostfriedhof. Dort erinnerte Rainer Legant, Sprecher des Arbeitskreises weiterführender Schulen, an einen Satz einer Schülerin aus dem vergangenen Jahr: „Zieht nie einen Schlussstrich unter die Vergangenheit“.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger lobte die Schüler dafür, dass sie die Erinnerung an Krieg und Verfolgung jedes Jahr mit der Gedenkveranstaltung aufrecht halten. „Hass und Rache sind die schlimmsten Feinde der Menschlichkeit“, zitierte er den Ahlener Ehrenbürger Imo Moszkowicz.

Zusammen mit den Schülerinnen Jana Hermes und Sakia Hinz legte der Bürgermeister am Grabmal einen Kranz nieder. Ob ein Leben ohne Hass möglich ist, fragte in Schüler. Die Antwort eines anderen: sich nicht. „Aber wir sollten dafür sorgen, dass nicht wieder radikaler Hass entsteht“, mahnte er.

Vielfach wurde an dem Tag bedauert, dass mit der Geschwister-Scholl-Schule auch eine Schule schließt, die das Gedenken besonders gepflegt habe. Zum einen mit der Unterhaltung des Grabes der Widerstandskämpferin Therese Münsterteicher als auch mit der Errichtung von Erinnerungsstelen. Symbolisch übergab Abraham Osmani von der Geschwister-Scholl-Schule eine dieser Stelen an Alexander Bruland von der Fritz-Winter-Gesamtschule. Dorthin werden die Stelen demnächst umziehen. Die Gesamtschüler werden im Sommer auch die Pflege des Grabes von Therese Münsterteicher übernehmen.

Beim Marsch in Richtung Marktplatz machten die Teilnehmer einen Zwischenhalt am Therese-Münsterteicher-Platz am Bremsberg. Dort erinnerte Hildegard Offele-Aden an die Widerstandskämpferin, die eng mit der Familie Moszkowicz befreundet war und sie versucht hatte in der Nazizeit zu schützen: „Sie hat nie weggeschaut, sie hasste jede Form von Ungerechtigkeit und ging dagegen an.“

Zur Abschlusskundgebung auf dem Marktplatz stießen erstmals Angehörige der Bundeswehr unter der Leitung von Oberstleutnant Hans-Theo Sasse vom Aufklärungsbataillon 7 hinzu. Auch nahmen kurzfristig 19 Gastschüler des Städtischen Gymnasiums aus dem englischen Leeds teil. Der Obergefreite David Volkert bekräftigte, dass die Bundeswehr keine weltanschauliche Gemeinsamkeit mehr mit der Wehrmacht habe und eine Parlamentsarmee sei. Die Schülerinnen Frederike Havighorst und Elena Brune erinnerten daran, dass das Kriegsende in Deutschland ein freiheitliches und demokratisches Leben ermöglicht habe. Die Teilnahme der Bundeswehr sah Bürgermeister Dr. Alexander Berger, der auch die Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass begrüßte, als wichtiges Zeichen für das Leben ohne Hass. Zum Ende der Veranstaltung legte er zusammen mit Oberstleutnant Sasse einen Kranz vor dem Ehrenmal nieder. „Das ist eine schöne Verknüpfung“, lobte auch der Oberstleutnant das gemeinsame Gedenken von Soldaten und Schülern.