Im Zuge der Umgestaltung des Kerkmann-Platzes zu einem großen Kreisverkehr sollen die beiden baufälligen Wohnhäuser am Rande des Hundhausen-Areals (rechts im Bild) noch in diesem Jahr abgerissen werden. Foto: Ulrich Gösmann

Noch in diesem Jahr soll der Umbau des Gebrüder-Kerkmann-Platzes zum Kreisverkehr beginnen, im Frühsommer 2018 dann das neue „Kerkmann-Carré“ im ehemaligen „Marktkauf“ eröffnen. Auch ein Lebensmittelmarkt ist Teil des Konzepts.

Von Peter Harke

An Silvester 2015 liefen bei „ Marktkauf“ am Gebrüder-Kerkmann-Platz die letzten Artikel über die Kassenbänder – Böller und Raketen waren nicht darunter, auf den üblichen Sonderverkauf zum Jahreswechsel wurde verzichtet. Den rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit diesem Tag ihre Jobs verloren, stand selbst auch gewiss nicht der Sinn danach, ein Feuerwerk steigen zu lassen. Die Schließung des SB-Warenhauses – nur vier Monate zuvor von der „Edeka“-Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr aus heiterem Himmel angekündigt – war aber nicht nur für die Belegschaft ein Schock, sondern auch für die Ahlener Innenstadt ein herber Schlag ins Kontor.

Doch die Situation, dass man in der City nicht mal mehr ei­nen Liter Milch bekommt, soll nicht ewig währen. Ab Mitte des ersten Halbjahres 2018, das teilte Eigentümer Anton Neuhaus am Montag bei einem Pressegespräch im Rathaus mit, werde es am Kerkmann-Platz wieder ein vollwertiges Lebensmittelsortiment geben, ergänzt um Fachmarktanbieter verschiedener Branchen. Namen wollten Neuhaus und sein Berater, der Immobilienmakler Hans-Georg Bruns aus Rheda-Wiedenbrück, der sich um die Vermietung der Ladenflächen kümmert, noch nicht verraten. Aber das Konzept steht: Aus „Marktkauf“ wird das „Kerkmann-Carré“.

Bürgermeister: „Einmalige Chance nutzen“

Stadtbaurat Andreas Mentz geht noch einen Schritt weiter und spricht vom „Kerkmann-Quartier“. Denn ein wesentlicher Bestandteil der ehrgeizigen Pläne, die Neuhaus, Mentz und Bürgermeister Dr. Ale­xander Berger jetzt erstmals öffentlich vorstellten, ist auch die Entwicklung der Hundhausen-Brache, welche wiederum zwingend eine neue Verkehrskonzeption für den Kerkmann-Platz erfordert. Dieser wird – zum Kreisverkehr umgestaltet – sein Gesicht komplett verändern, mit Bergers Worten „zu neuem Leben erblühen“ – vorausgesetzt, der Stadtrat zieht mit und widersetzt sich nicht dem Zeitdruck, den Investor und Verwaltung aufbauen. Was nach Darstellung von Anton Neuhaus dem Umstand geschuldet ist, dass kein Mieter einen Vertrag un­ter­schreibt, bevor nicht die verkehrliche Erschließung und auch eine Optimierung der Parkplatzsituation gesichert ist.

So möchte Stadtbaurat Mentz auch schon im September, Oktober dieses Jahres mit der Straßenbaumaßnahme loslegen, sie im Frühjahr 2018, um Ostern herum, abschließen. Der Bürgermeister gibt zu: „Der Zeitplan ist ambitioniert, aber wir müssen jetzt zupacken und diese einmalige Chance nutzen.“ (Mehr in der Dienstagausgabe unserer Zeitung.)