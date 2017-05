Die Vorstandsmitglieder Peter Schneider, Eva Schneider und Alois Steinkamp (v. l.) bedankten sich bei Christa Schwab (2. v. l.) und Agathe Hapke (4. v. l.) für das Schmalzbrotschmieren in Teltow. Foto: Ralf Steinhorst

Von Ralf Steinhorst

Stadtfest, Fahrt nach Penzberg sowie Pöttkes- und Töttkenmarkt – dem Ahlener Verein für Städtepartnerschaft stehen demnächst einige Aktivitäten an. Der städtische Fachbereichsleiter Christoph Wessels informierte auf der Mitgliederversammlung am Montagabend in der Awo-Begegnungsstätte über seine Gespräche mit der luxemburgischen Partnerstadt Differdingen.

Während des Stadtfestes werden Städtepartnerschaftsjubiläen mit dem oberbayrischen Penzberg (zehn Jahre), dem brandenburgischen Teltow (25 Jahre) und Differdingen (35 Jahre) gefeiert. Dazu richtet die Stadt Ahlen in Kooperation mit dem Städtepartnerschaftsverein zur Mittagszeit am Stadtfestsamstag auf dem Platz der Städtepartnerschaften einen großen Empfang aus. Am Vormittag wird der Verein für die Gäste aus den Partnerstädten ein optionales Programm mit der Besichtigung des Fritz-Winter-Haus, einer Brennereibesichtigung, Boßeln und einer Stadtrundfahrt anbieten.

" „Das geht bald durch die Decke!.“ Peter Schneider "

Vorsitzender Peter Schneider resümierte die Fahrt zum Kirschblütenfest nach Teltow, die vom 29. April bis zum 2. Mai stattgefunden hatte. Dort präsentierte sich der Verein mit einem Stand, an dem er Schmalzschnittchen anbot. Die Fahrt nach Penzberg vom 24. bis 27. August ist bereits ausgebucht. Dann ist auch ein Besuch der Paulaner Brauerei in München geplant.

„Das geht bald durch die Decke!“, freute sich Schneider über die Entwicklung der Mitgliederzahlen. Im Jahr 2004 mit 16 Gründungsmitgliedern gestartet ist die Anzahl auf inzwischen 77 Mitglieder angewachsen. Allein von 2016 auf 2017 kamen 23 neue Mitglieder hinzu.

Auf dem Pöttkes- und Töttkenmarkt hat der Verein in Kooperation mit den Teltowern bisher immer Rübchentorte angeboten. In diesem Jahr sollen die Penzberger mit Leberkäs oder Minihaxen in den Mittelpunkt gestellt werden. Vielleicht tritt dann auch eine bayerische Kapelle auf.

Fachbereichsleiter Christoph Wessels warb um Unterstützung für einen Auftritt des Orchesters „Differdinger Stadtmusik“, das gerne im September 2018 in Ahlen auftreten möchte. „Uns ist dieser Kulturbeitrag aus Differdingen ganz wichtig“, will Wessels den Auftritt als Saisoneröffnungskonzert der Kulturgesellschaft in der Stadthalle platzieren. Der Städtepartnerschaftsverein könnte dabei helfen, die Werbetrommel zu rühren und Übernachtungsmöglichkeiten für das 40-köpfige Orchester zu organisieren.