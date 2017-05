Von Dierk Hartleb

Allzu viel ließ Andreas Malessa am Montagabend bei der Lesung aus seinem Buch „Hier stehe ich, es war ganz anders“ in der Mayerschen Buchhandlung Sommer nicht übrig von den Martin Luther zugeschriebenen Taten und Zitaten. Der evangelische Theologe und Journalist hat sich durch 7000 Tischreden Luthers und 2285 Briefe des Reformators mit der Absicht durchgearbeitet, die Anekdoten über dessen Leben auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen.

Selbst der Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 an die Schlosskirche zu Wittenberg hält nach Ansicht Malessas einer seriösen historischen Betrachtung nicht statt. Zumindest, so der Radio- und TV-Journalist, fänden sich in seinen Briefen und Reden keine Hinweise auf eine solche historische Begebenheit.

Als gesichert könne dagegen gelten, dass Luther wegen des in seinen Augen missbräuchlichen Ablasshandels vor allem durch den Dominikanermönch Johann Tetzel an seine kirchlichen Vorgesetzten schrieb.

Eingangs verblüffte der Autor mit der Feststellung, dass Martin Luther zeitlebens Katholik geblieben und er auch nicht der Begründer der evangelischen Kirche sei. Kenntnisreich, rhetorisch brillant und mit hintergründigen Humor nahm sich Andreas Malessa eine vermeintliche Wahrheit oder ein angebliches Zitat Luthers vor, um es in das Reich der Legenden zu verweisen. So auch Luthers berühmter Ausspruch „Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. . .“ Der schriftliche Beweis finde sich allerdings erst in einem Gemeindebrief, mit dem ein Pfarrer, Mitglied der Bekennenden Kirche, 1944 seinen Gemeindebrief auf Luther verweisend beschloss.

Richtig sei allerdings, dass Luther den Bund der Ehe mit Katharina von Bora unter Zeugen vollzogen habe. Das sei damals so üblich gewesen, um in Ermangelung eines Standesamtes die Heirat rechtsverbindlich zu besiegeln.

Inzwischen herumgesprochen habe es sich, dass Luther nicht der erste war, der die Bibel übersetzt hat. Vor ihm habe es schon 72 deutschsprachige Übersetzungen gegeben, die allerdings zum Teil völlig unverständlich gewesen seien.

Zuvor hatte Andreas Ma­lessa im bewährten Frage-Antwort-Modus mit VHS-Leiter Rudolf Blauth das ein oder andere Persönliche ausgeplaudert. So zum Beispiel, dass sich „die Lust an der Sprache“ schon in der Schulzeit bemerkbar gemacht habe. Seine ersten journalistischen Erfahrungen habe er bei der Schülerzeitung gemacht.

„Ich bin immer noch neugierig auf Menschen“, teilte er den zahlreichen Zuhörern abschließend mit.