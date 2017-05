Per Handschlag vollziehen Michael Haake (l.) und Bernd Zimmermeier schon jetzt symbolisch die Übergabe des sogenannten Schießers, mit dem die Brote in den Ofen geschoben werden. Die Bäckerei Haake wird über den August hinaus schmackhafte Anlaufstelle für Backwaren aller Art bleiben. Foto: Christian Wolff

Ahlen -

Am Standort der Bäckerei Haake an der Beckumer Straße wird es auch nach der Schließung am 5. August frische Backwaren geben. Die ebenso traditionsreiche Bäckerei Zimmermeier bedient hier künftig die Kunden, wie am Dienstag bekannt wurde.