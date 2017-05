Von Peter Harke

Es liegt auf der Hand: Kein Mieter, sagt Anton Neuhaus, würde in das neue „Kerkmann-Carré“ einziehen, wenn er wüsste, dass es erst mal für einige Monate eine Baustelle vor der Tür geben werde, die sich negativ auf Kundenfrequenz und Umsatz auswirken könnte. Also ist für den Unternehmer die Reihenfolge klar: Zuerst muss die Verkehrssituation am Gebrüder-Kerkmann-Platz angegangen werden. Das sieht Stadtbaurat Andreas Mentz genauso. Darum wollen Verwaltung und Investor jetzt auch gemeinsam auf die Tube drücken; möglichst schon am 30. Mai soll der Rat die Planungen absegnen, damit die Arbeiten im August oder September beginnen und – so Mentz‘ ehrgeiziges Ziel – um Ostern 2018 abgeschlossen werden können. Der Zeitplan von Anton Neuhaus sieht vor, dass der ehemalige „ Marktkauf“ dann möglichst nahtlos anschließend wieder mit Leben erfüllt wird.

Die Neuordnung der Verkehrsströme am Kerkmann-Platz, zwischen der Bahnun­terführung und der Abzweigung Beckumer Straße / Rottmannstraße, ist auch deshalb erforderlich, um die Hundhausen-Brache, die Neuhaus wie berichtet ebenfalls erworben hat und entwickeln will, sinnvoll anzubinden. Das gibt die derzeitige Straßenführung kaum her. Und für den Radverkehr besteht nach dem vom Rat beschlossenen Aktionsplan ohnehin Handlungsbedarf am Kerkmann-Platz. Unter diesen bei­den Prämissen hat das Ingenieurbüro Kettler und Blankenagel in Münster im Auftrag der Stadt zwei Varianten für den Umbau des Platzes – der als solcher bisher kaum wahrgenommen wird – erarbeitet.

Variante A sieht einen eher konventionellen Ausbau mit lediglich verbreiterten Fahrbahnen vor, um Schutzstreifen für Fahrradfahrer anzulegen zu können. Das Hundhausen-Areal würde durch ei­ne kombinierte Zu- und Ausfahrt erschlossen. Die vorhandenen Ampelanlagen blieben erhalten, das Linksabbiegen von der Industriestraße in Richtung Bahndamm wäre Autofahrern weiter verwehrt. Die Verwaltung sagt selbst, dass diese Lösung weder verkehrlich noch städtebaulich großartige Verbesserungen bringen würde.

Bei Variante B hingegen würde der Kerkmann-Platz sein Gesicht komplett verändern und zu einem großen Kreisverkehr umgestaltet, wobei der Kreis in diesem Fall eher eine Ellipse beschriebe. Der Plan: Der Verkehr wird ringförmig um ei­ne langgestreckte, begrünte Mittelinsel, die die Richtungsfahrbahnen teilt, herumgeführt. Zwischen dem „Kerkmann-Carré“ und Hundhausen gibt es ebenso einen barrierefreien Fußgängerübergang wie an den Straßeneinmündungen reihum, Ampeln wären überflüssig. Aus der Industriestraße könnte man zwar nach wie vor nicht direkt links abbiegen, gegen den Uhrzeigersinn aber die Insel umfahren und so nicht mehr nur wie heute „mit der Kirche ums Dorf“ in die Innenstadt gelangen. Vorgesehen sind auch Bushaltestellen in beiden Richtungen. Für den gesamten Bereich soll Tempo 30 gelten.

Variante B braucht allerdings mehr Platz – Anton Neuhaus wäre bereit, etwa 700 von 11 000 Quadratmetern Hundhausen-Fläche im Zuge eines „Tauschgeschäfts“ mit der Stadt abzutreten – und ist mit 610 000 Euro auch etwas teurer als Variante A (560 000 Euro). Dennoch haben Stadtbaurat und Bürgermeister eine klare Präferenz für „B“. Das sei vielleicht eine „atypische“, aber „pfiffige“ Lösung, findet Dr. Alexander Berger, als Entrée zur Innenstadt würde der Gebrüder-Kerkmann-Platz deutlich aufgewertet.