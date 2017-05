Zum Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung plant das Netzwerk Inklusion im Kinderschutzbund für Samstag auch eine Aktion in Ahlen.

Von Ralf Steinhorst

Seit 1992 findet jährlich am 5. Mai der Europäische zur Gleichstellung von Menschen mit statt. Am kommenden Samstag, 13. Mai, machen Der Paritätische , die Lebenshilfe und das Netzwerk Inklusion im Kinderschutzbund mit Aktionen in den Innenstädten von und Warendorf darauf aufmerksam.

Der Protesttag läuft unter dem Motto „Wir gestalten unsere Stadt“. Viele lokale Veranstalter setzen sich dafür ein, dass Inklusion vor Ort erlebbar wird. Unterstützt werden die Aktionen von der Aktion Mensch, die Materialien zur Verfügung stellt. So werden beispielsweise kleine Blumentöpfchen mit Blumensamen und Postkarten mit freundlichen Sprüchen verschenkt. „Mit den Geschenken wollen wir die Stadt freundlich machen“, erklärt Sylvia Klett vom Kinderschutzbund den Hintergrund der Give-Aways. In Ahlen informiert am Samstag von 10 bis 13 Uhr der Kinderschutzbund auf dem Marienplatz. Zusätzlich gibt es musikalische Aktionen. „Musik verbindet, ist grenzenlos und barrierefrei“ findet Bernadette Wessels-Bremerich von der Beratungsstelle Inklusion hier den passenden Ansatz. Drittklässler der Mammutschule ziehen mit viel Musik durch die Fußgängerzone. Mit den Schlaginstrumenten Bomwhacker, den Membranophonen Kazoo sowie Nasenflöten und Rasseleiern machen die Schüler ebenfalls auf die Gleichberechtigung Behinderter aufmerksam.