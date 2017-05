Interessiert ließen sich die Mitglieder des Schul- und Kulturausschusses am Dienstag von Geschäftsführerin Christiane Busmann (r.) durch durch die Schuhfabrik führen. Foto: Dierk Hartleb

Von Dierk Hartleb

Die Hauptamtlichen im Bürgerzentrum sind am Limit. Das unterstrich Büz-Geschäftsführerin Christiane Busmann am Dienstagnachmittag bei der Vorstellung des Jahresberichtes in der Sitzung des Schul- und Kulturausschusses.

Mit 187 Veranstaltungen, 12 500 Besuchern und 1100 Raumnutzungen seien die insgesamt neun Mitar­beitenden an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt. Denn daneben nehme man noch inhaltliche Aufgaben bei der Projektarbeit wahr, die die Themenfelder Jugendkultur, Musikförderung, Jugendtheater, Sportangebote, Demokratieförderung, Interkultur und Stadtentwicklung umfasse. Für diese Projekte habe man im vergangenen Jahr 210 000 Euro eingeworben. Dieser Standard lasse sich aber bei gleich bleibender Personalstärke auf Dauer nicht aufrechterhalten, kündigte Busmann an. „Unsere Herzkammer ist und bleibt die Gastronomie“, unterstrich Busmann, die mit 41 Prozent am Jahresumsatz von 807 000 Euro beteiligt ist. Der Stadt sei man für die finanzielle Unterstützung von jährlich 186 000 Euro sehr dankbar.

Deutlich mehr Zulauf, erläuterte die Geschäftsführerin beim Rundgang durch das Haus, erfahre derzeit die Flüchtlingsberatung, die im vergangenen Jahr 276 Menschen in 1200 Stunden beraten habe. Die kulturelle Ar­beit mit Flüchtlingen hat für Busmann einen besonderen Stellenwert. Um deren musische Fähigkeiten besser fördern zu können, habe das Büz Musikinstrumente angeschafft, die an die Geflüchteten verliehen werden.

Alfred Thiemann (BMA) erschien der Anteil der Personalausgaben von 57 Prozent an den Gesamtausgaben von 800 000 Euro relativ hoch, und er wollte wissen, wie viel davon auf die Durchführung der Projekte entfalle. Busmann sicherte zu, die entsprechenden Zahlen nachzureichen.