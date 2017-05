1665 Euro aus Ahlen sind im fernen Afrika gut angelegt. Lisa Koch verfolgte, was mit den Spenden an der St.-Michael-Schule in Jinja alles erreicht werden konnte.

Von Ralf Steinhorst

Mit Spenden aus der Ahlener Bevölkerung und von Ahlener Unternehmen im Gepäck flog Lisa Koch Anfang April nach Uganda, um dort die St.-Michael-Schule in Jinja zu unterstützen. Jetzt ist sie wieder zurück in Ahlen – mit dem guten Gewissen, dass die Spenden gut angekommen sind.

„Ich kann heute nur Danke, Danke sagen!“, ist Lisa Koch noch immer überwältigt von der Spendenbereitschaft. Überwältigt ist sie auch von der „riesengroßen“ Freude, die sie den Schülern in Uganda damit bereiten konnte. Ausgangspunkt der Reise war, dass ihre Tochter Linda bei der Hilfsorganisation „Children4Future“, die von Birgit Sander aus Hamm gegründet wurde, einen Freiwilligendienst absolviert (wir berichteten).

Die Arbeiten am Übernachtungsgebäude im Internatsbereich laufen. Foto: Lisa Koch Die Arbeiten am Übernachtungsgebäude im Internatsbereich laufen. Foto: Lisa Koch

Zunächst trafen sich Linda und Lisa Koch in der Skyview Junior School in Wakiso, wo sich Lisa Koch erst einmal ein paar Tage aufhielt, um sich an Klima, Land und Leute zu gewöhnen. Nach einigen Tagen fuhren Mutter und Tochter dann in das 80 Kilometer entfernte Jinja, wo die St. Michael School beheimatet ist, Partnerschule des St.-Franziskus-Berufskollegs in Hamm. Der Ort Jinja ist kleiner als Tönnishäuschen und katholisch geprägt.

„Die Schule war zwar ärmlich, aber die Menschen freundlich und herzenswarm“, erinnert sich Lisa Koch an ihre ersten Eindrücke. Sie hatte über 150 Mundharmonikas sowie Kugelschreiber, Buntstifte, Zahnbürsten, Nagelfeilen und Fußbälle im Gepäck, die unter den Kindern dankbare Abnehmer fanden. Schließlich ist es in der Schule nicht ungewöhnlich, dass die Schüler nur ein Schreibheft mit bis zu zwei Stiften im Etui haben. Aber wie sollte die Spendensumme von 1665 Euro sinnvoll eingesetzt werden?

Üben auf der Mundharmonika... Foto: Lisa Koch Üben auf der Mundharmonika... Foto: Lisa Koch

Mit Schulleiter Michael gingen die Kochs unterschiedliche Vorstellungen durch und entschieden sich dann, den großen Rohbau, der als Übernachtungsgebäude für den Internatsbereich dienen sollte, fertigzustellen. Von örtlichen Handwerkern wurden Fenster eingebaut sowie Dämmmaterial beim Verputzen der Außen- und Innenwände verwendet. Auch ein Stromkabel für die Beleuchtung wurde gelegt. Eine Stufe im Eingang sorgt dafür, den Bau sauber zu halten. Zudem wurde eine 3000-Liter-Zisterne angelegt, die vom Regenwasser von drei Dächern gespeist wird.

„Ich hätte nie gedacht, dass wir mit dieser Summe soweit kommen“, zeigte sich Lisa Koch zufrieden, dass das Gebäude nun fertig ist und jetzt nur noch mit 20 Betten, Matratzen und Moskitonetzen ausgestattet werden muss. Denn das mitgebrachte Spendengeld ist mit der Installation der Zisterne und der Reparatur eines Spielgeräts aufgebraucht.

Auch Spielgeräte ließen sich dank der Spende schnell reparieren. Foto: Lisa Koch Auch Spielgeräte ließen sich dank der Spende schnell reparieren. Foto: Lisa Koch

Einen Wunsch hat sie sich in der Schule erfüllen lassen. Nämlich dass die Schüler auf den Mundharmonikas das Lied „Bruder Jakob“ spielen sollten. Mit der siebten Klasse hat es schließlich geklappt, obwohl die Schüler vorher noch nie eine Mundharmonika gesehen hatten.

" „Afrika wird zwar als Dritte Welt bezeichnet, aber eigentlich ist es genauso unsere Welt.“ Lisa Koch "

Als Dank für die Unterstützung hat Schulleiter Michael Wandkalender mit Fotos der Schule anfertigen lassen, die Lisa Koch nun an einige Spender verteilen will. In mehreren Ahlener Geschäften stehen weiterhin Spendendosen, deren Inhalt Lisa Koch an „Children4Future“ weiterleiten wird. Für 20 bis 50 Euro monatlich können aber auch Patenschaften übernommen werden.

Vielleicht reist Lisa Koch im kommenden Jahr oder in zwei Jahren wieder nach Uganda. Denn eines ist ihr klargeworden: „Afrika wird zwar als Dritte Welt bezeichnet, aber eigentlich ist es genauso unsere Welt.“