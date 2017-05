Von Ralf Steinhorst

Einen langen Jahresrückblick präsentierte Vorstandssprecherin Anne Bussmann am Dienstagabend bei der Jahreshauptversammlung des Vereins für erneuerbare Energien Ahlen („Verena“). Im Saal der Christuskirche wurde zudem der Vorstand einstimmig wiedergewählt.

Mit zwölf Veranstaltungen innerhalb der vergangenen zwölf Monate zeigte sich „Verena“ wieder sehr aktiv. Der Hauptteil bestand aus Vortragsveranstaltungen, die sich mit dem Thema der Förderung von erneuerbaren Energien auseinandersetzten. So gab Referent Konrad Mertens in seinem Vortrag „Lohnt sich Solarstrom für mich als Hausbesitzer?“ wertvolle Tipps. Dieser Vortrag wurde wie einige andere auch in Kooperation mit der VHS veranstaltet.

Erstmals sprach „Verena“ im September mit einem Business-Lunch in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung auch Unternehmer an. Die renommierte Energieökonomin Claudia Kemfert zeigte in ihrem Vortrag „Energiewende Hopp oder top?“ die Notwendigkeit eines Umdenkens auch in der Wirtschaft auf. „Da haben wir Menschen erreicht, die wir sonst nicht erreichen“, stufte Anne Bussmann den Business-Lunch als wichtige Veranstaltung ein.

Der ebenfalls anerkannte Ingenieurwissenschaftler Prof. Dr. Volker Quaschning sah in seinem Vortrag die Energiewende ebenfalls als „Chance für Vieles“. Er referierte im März vor über 200 Zuhörern in der Lohnhalle.

Bei den Wahlen zum Vorstand wurden Anne Bussmann, Jochen Rölfing und Manfred Röttjes einstimmig im Vorstandsteam bestätigt. Das gleiche Ergebnis fuhr auch der stellvertretende Vorsitzende Frank Bodewig ein. Ludger Bücker bleibt für ein weiteres Jahr Kassenprüfer. Die Anzahl der Vereinsmitglieder blieb mit 23 konstant.

Am 6. August führt die Sommerfahrradtour von „Verena“ zum Sommerhaus in Freckenhorst. Für den 13. September ist ein Vortrag des Klimatologen Prof. Dr. Otto Klemm zum Thema Kohlenstoffdioxid geplant. Ebenfalls geplant ist ein Vortragsabend, der die Zusammenhänge zwischen Energieressourcen, Hungerkrisen und Flüchtlingskrisen darstellt. Dieser wird in Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde im Rahmen des Projekts „Grüner Hahn“ stattfinden. Ein Termin wird noch bekanntgegeben.