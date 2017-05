In Ahlen glühen die Öfen: Demnächst auch im ehemaligen „Euro-SoPo“. Hüseyn Gölbasi eröffnet den Holzkohlegrill. Willkommen „Bey Oglu“...

Von Ulrich Gösmann

Bewegung in der Arztberg-Passage: Hinter zugehängten Scheiben des ehemaligen „Euro-Sonderposten“ bereitet Hüseyn Gölbasi die Neueröffnung seines Holzkohlegrills vor. In sechs Wochen will er das „Bey Oglu“ eröffnen. Auf der Karte: türkische und anatolische Spezialitäten.

Seit 1973 als Bäcker und Koch selbstständig, kam Gölbasi im Jahr 2006 nach Ahlen und führte bereits gastronomische Betriebe im Ostenstadtteil. An der „City Passage“ reizt ihn jetzt die Lage. Die Umgestaltung vom Ladenlokal zu einem Restaurant erfordere allerdings einen gewaltigen Kraftakt, wie er im Redaktionsgespräch erklärt. Das Restaurant mit türkischer Konditorei soll über rund 100 Sitzplätze verfügen. Gekocht wird öffentlich. Einblicke erlaubt auch weiterhin die Verglasung, die sich bis weit in die „City Passage“ zieht. Die schärft mit der Neuansiedlung in enger Nachbarschaft mit Pizzeria und China-Restaurant ihr Profil als Gastroecke.

Nicht mehr lange Leerstand: Ein türkisches Restaurant übernimmt. Foto: Ulrich Gösmann Nicht mehr lange Leerstand: Ein türkisches Restaurant übernimmt. Foto: Ulrich Gösmann

Vor einem Jahr war der äußere rechte Teil der Passage abgesackt, während auf dem Nachbargrundstück Ausschachtungsarbeiten liefen. Seitdem passierte – zumindest in der öffentliche Wahrnehmung und in Sachen Instandsetzung – nicht viel. Die juristische Aufarbeitung soll noch immer nicht abgeschlossen sein.