Von Hans-Erwin Ewald

Die drei Angeklagten aus Osteuropa, die jetzt vor dem Landgericht Münster standen, hatten vor längerer Zeit in Deutschland gearbeitet. Den „Tipp eines Landsmanns“, dass sie durch Wohnungseinbrüche auch leichter Geld verdienen könnten, setzten die 23 bis 26 Jahre alten Männer nach ihrer Wiedereinreise in die Tat um.

Auf der Suche nach Bargeld und Schmuck brach das Trio innerhalb von zehn Tagen tagsüber mit zum Teil brachialer Gewalt in Wohnungen in Vorhelm, Lüdinghausen, Dülmen und anderen Städten ein.

Nach elf Verhandlungstagen verurteilte die neunte große Strafkammer am Landgericht die Angeklagten wegen schweren Bandendiebstahls zu viereinhalb Jahren Gesamtfreiheitsstrafe. Bestehende Haftbefehle hielt das Gericht aus Gründen der Anordnung aufrecht.

Die Serie der Wohnungseinbruchsdiebstähle begann im September 2016 und verlief immer nach gleichem, zuvor festgelegtem Schema. Nachdem das Wohngebiet ausgekundschaftet war und auf Klingeln die Wohnungstüren nicht geöffnet wurden, hebelten zwei der Täter Fenster oder Türen auf oder drangen auf andere Weise gewaltsam ein. Währenddessen stand der dritte im Bunde in seinem Auto „Schmiere“. Über Handy hielt er Kontakt zu seinen Kumpanen.

Am 23. September 2016 erbeuteten die Angeklagten bei ihrem Wohnungseinbruch in Vorhelm wertvollen Schmuck, aber auch Modeschmuck im dreistelligen Wert. In Lüdinghausen durchsuchten sie ein Haus. Dabei fiel den Männern ein geringer Geldbetrag in die Hände. In Dülmen gelang ihnen der größte Coup. Hier betrug der Beuteschaden 3600 Euro. Auf geschickte Weise wurde das Diebesgut unter der Innenraumbeleuchtung ihres Fahrzeugs versteckt und in Gelsenkirchen bei einem Hehler versetzt. Der erzielte Erlös wurde untereinander aufgeteilt. Unter Beobachtung eines Sondereinsatzkommandos der Polizei wurde die Diebstahlserie am 29. September in Rees beendet. Die Angeklagten wanderten in Untersuchungshaft.

Die Feststellungen beruhen auf das Geständnis der Angeklagten, Bestätigungen durch Zeugen sowie der Auswertung der Handys und GPS-Daten. In seiner Urteilsbegründung stellte der Vorsitzende Richter klar, keine nennenswerte Diferenzierung hinsichtlich des Fahrers vorgenommen zu haben. „Alle waren Mittäter.“ Es sei ein planvolles, rabiates Vorgehen von hoher krimineller Energie gewesen.

Bei der Strafzumessung berücksichtigte das Gericht zugunsten der Angeklagen unter anderem ihr relativ spätes Geständnis. Der Staatsanwalt hatte Gesamtfreiheitsstrafen von viereinhalb und fünf Jahren beantragt. Zwei der Verteidigerinnen hatten sich für mildere Strafen ausgesprochen.