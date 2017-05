Von Christian Wolff

Seit Montag laufen in der „Westfalen-Kaserne“ interne Überprüfungen zur Verhütung rechtsextremer Tendenzen. Wie überall im Bundesgebiet wird nach Andenken an die Wehrmacht und das Dritte Reich gesucht. Zum genauen Ablauf des Verfahrens hält sich die Bundeswehr auch in Ahlen bedeckt.

Bisher keine Ergebnisse

Bislang seien noch keine Ergebnisse zu verkünden, sagte der Presse- und Personaloffizier des Aufklärungsbataillons 7, Oberleutnant Carsten Völkel, auf Anfrage unserer Zeitung. Er bestätigte die angelaufenen Maßnahmen, die vorigen Freitagmittag mit einem Befehl des Kommandos Heer ihren Anfang nahmen. Aufgrund der Brisanz des Themas wollte sich Völkel allerdings nicht weiter dazu äußern. Der Kommandeur, Oberstleutnant Stefan Kribus, hat alle notwendigen Schritte eingeleitet.

Da der Standort an der Hammer Straße erst Ende der 1950er Jahre errichtet wurde, gehen lokale Kenner der Liegenschaft nicht davon aus, dass Inschriften oder Devotionalien aus der Zeit zwischen 1933 und 1945 gefunden werden. Die Räume wurden vom Sanitätsregiment 22 besenrein an die Aufklärer übergeben, Ausstellungen in klassischer Form gibt es in den Gebäuden nicht.

Wie sensibel aber sogar ehemalige Aktive derzeit mit dem Thema Traditionspflege umgehen, zeigt sich parallel zu den Vorgängen in den Reihen des Freundeskreises Ahlener Soldaten: Dort wird seit einigen Tagen diskutiert, ob die Erinnerungsplakette am Gedenkstein für die verstorbenen Soldaten – dieser steht an der Mitteldurchfahrt der Liegenschaft – überarbeitet werden muss. Darauf wird unter anderem der Toten des Füsilier-Regiments 22 gedacht, das auch in jener „dunklen Epoche“ aktiv war. Es wurde im Jahr 1942 aufgestellt.

"Nicht überreagieren"

Dass sich daran möglicherweise jemand stören könnte, glaubt Herbert Faust indes nicht. Der Ehrenvorsitzende des Freundeskreises betont: „Man sollte jetzt nicht überreagieren.“ Zur Debatte stünden schließlich nur solche Objekte, bei denen eine Verherrlichung offensichtlich ist. „Das sehe ich bei dem Gedenkstein nicht. In unserer Gemeinschaft wurde nie die Tradition der Deutschen Wehrmacht verherrlicht. Es geht bis heute darum, die Unterstützung der Bürger für die Aufträge der Bundeswehr zu gewinnen. Wir sind eine Brücke zwischen Militär und Zivilbevölkerung.“

Den Hintergrund der Inschrift kann der Altbürgermeister erklären: „Es war damals so, dass sich die Ehemaligen des Füsilier-Regiments 22 regelmäßig in Ahlen getroffen haben. Sie hatten damals einen Traditionsraum eingerichtet, wo alle ihre Liegenschaften dargestellt wurden.“ Dieser Raum existiere längst nicht mehr. Der Kreis jener Ehemaligen sei im Laufe der Jahre immer kleiner und unbedeutender geworden. „Deren Vorsitzender war Lehrer an der Bergbauberufsschule in Ahlen“, so Faust, „und ist schließlich Mitglied im Verein geworden.“ Nach 1990 sei daher auch für die Ex-22er ein Bezugspunkt geschaffen worden.

Wehrmacht sei keine Erfindung der Nazis

Die Wehrmacht, hält der Ehrenvorsitzende fest, sei überdies keine Erfindung der Nazis gewesen. „Sie ist vielmehr ideologisch missbraucht worden.“ Nicht zuletzt haben Ahlener Füsiliere bereits 1864 in Düppel gekämpft, womit seit 2001 eine enge Bindung besteht. „Somit handelt es sich mit Sicherheit nicht um eine Tafel, die rechte Ideologien fördert. Der Gedenkort gilt ja nicht den Gefallenen der Wehrmacht, sondern allen verstorbenen Soldaten. Und das ist, denke ich, nichts Verwerfliches“, so Faust.

Ob der Gedenkstein des Vereins bzw. die Plakette dennoch überarbeitet werden muss, steht im Moment noch nicht fest. Eine offizielle Stellungnahme dazu war am Donnerstag weder vom Verein noch von der Bundeswehr zu bekommen.