Parkplaner und Parknutzer auf einer Bank: Hannelore Wojciechowski und Jörg Pieconkowski tauschten sich am Donnerstagmorgen auf ihren Runden kurz aus. Foto: Ulrich Gösmann

Von Ulrich Gösmann

Grünflächenchef Jörg Pieconkowski prognostiziert: „Im August werden sich alle fragen: Ist hier je was passiert?“ Ist es! Und nicht zu knapp. Eine Million Euro sind weitestgehend verbaut. Narben, die Baufahrzeuge und Baumsägen brutal in den „Berliner Park“ gerissen haben, verheilen jetzt auf schonende Weise durch natürliches Wachstum. Die grüne Lunge – sie arbeitet sich raus aus dem Grau der letzten Monate. Zwischen aufkeimendem Rasen und blauem Frühlingshimmel ist wieder Luft zum Seelesonnen.

„Schön geworden“, ruft Hannelore Wojciechowski den beiden Männern von den Ahlener Umweltbetrieben am Donnerstag auf ihrer Morgenrunde mit Terrier Jack rüber. Sie weiß, wie die Veränderungen zum Sport- und Freizeitpark bei den Nutzern ankommen. Ja, bis zu viermal täglich schaut sie vorbei. Mal mit Hund, mal mit Enkel. „Viele Ältere hatten früher Angst, hier durchzugehen.“ Jetzt könne man besser durchsehen. Andererseits: Auf den neuen, braunen Wegen hätten einige doch richtige Probleme mit den Rollatoren. Zu wackelig sei‘s. Ob das hätte sein müssen?

Jörg Pieconkowski, seines Amtes Gruppenleiter Grünflächen, kann beruhigen: „Das wird alles so stabil wie früher.“ Die wassergebunden Wege aus Dolomitsandstein brauchten dafür noch etwas Zeit. Das Lehm-Splitt-Stein-Gemisch – dem Belag eines Tennisplatzes ähnlich – würde mit jeder Befeuchtung fester. „Im Moment ist der Lehm noch zu sehen. Je mehr es regnet, je mehr kommt der Splitt zum Vorschein“, erklärt er. Irgendwann sei der braune Belag dann grau. Und fest. Rillen und Löcher spülten sich zudem durch Niederschläge immer wieder von selbst zu. Ein schöner Nebeneffekt.

Daumen hoch: Sarah Schubert und Sascha Rehfeld. Foto: Ulrich Gösmann

Noch eine Kritik gibt Hannelore Wojciechowski weiter: Parkbesucher vermissten eine öffentliche Toilette. Jörg Pieconkowski zeigt in Richtung Parkbad. Da gebe es alles. Auch eine schicke Parkgastronomie. Also: alles da!

Sarah Schubert und Sascha Rehfeld sind an anderer Stelle mit dem Nachwuchs im Entenfüttern vertieft. „Jetzt, wo es grün wird, top“, lässt Sascha Rehfeld wissen. Und gesteht, sich vorher auch gefragt zu haben, was das wohl werden wird.

Überzeugt, dass er gut wird: Helmut Mielczarek. Foto: Ulrich Gösmann

„Gut, bis auf Kleinigkeiten.“ Helmut Mielczarek unterbricht für ein paar Gedanken seine Fahrradfahrt, schaut in die Runde und nickt zufrieden: „Ich bin überzeugt, dass das gut wird.“

Findet auch Willibald Pälmke, der eine der neuen Bänke testet. Von denen steht ein Dutzend – mit Armlehnen – im Park. Drei weitere – ohne, aber größer – entlang der asphaltierten Wersepromenade. „Ganz ordentlich geworden“, attestiert Pälmke. Einziger Kritikpunkt: „Sie haben nach meinem Eindruck etwas viel Bäume abgehauen.“ Alles andere werde jetzt aber die Natur bringen.

Sitzt sich gut: Willibald Pälmke. Foto: Ulrich Gösmann

Sieht auch Jörg Pieconkowski so. Er spricht nur noch von Restarbeiten, nachdem auch die Laternen weitestgehend stehen. Entlang der asphaltierten Fläche gibt‘s demnächst Licht – und auch auf den 400 Metern Finnbahn. Dann könne man hier noch im Dunklen gut Runden laufen.

Robert Schmäing hat seinen Lieblingsplatz bereits gefunden. Hinten am Teich. Auf einer Bank, die im Blickwinkel zu den beiden Jungen mit Fisch steht. Die Bronzeplastik ist vom vorderen Bereich umgezogen – passend ans Wasser.

Und jetzt: Endspurt an vielen Stellen – und ein Fixdatum im Kalender: der 1. Juli. Dann soll der neue „Berliner Park“ offiziell eingeweiht werden. Jörg Pieconkowski kündigt ein buntes Fest an. Die Bespielung werde ähnlich wie bei der Landesgartenschau-Bewerbung sein. „Wir haben die entsprechenden Vereine und Gruppen schon angeschrieben. Das wird was. . .“