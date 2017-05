Daumen hoch für das, was die Kinder aus dem „Lunch Club“ auf den Tisch gebracht haben: Allen hat es gut geschmeckt. Foto: Peter Schniederjürgen

„Ich kann was“ war der Titel eines von der Telekom geförderten Projekts im Kinderrestaurant „Lunch Club“. Die Mädchen und Jungen kochten in Teams für mehr als zwei Dutzend Gäste – und merkten dabei schnell: „Ich kann was“.

Von Peter Schniederjürgen

„Die Brownies waren das beste“, resümiert die 13-jährige Taisha. Sie ist eines der Kinder, die gerne zum „Lunch Club“ kommen, und hat mit ihren Freunden Leon und Laura in diesen Tagen eine lukullische Weltreise beendet.

Im Rahmen des von der Telekom geförderten Projekt „Ich kann was“ zur Kompetenzsteigerung von Kindern unternahmen die kleinen Gäste eine „Speise-Reise“ von Albanien über Deutschland, Russland und andere Länder bis Korea. „Die Kinder haben in Teams für mehr als zwei Dutzend Gäste Drei-Gänge-Menüs aus diesen Ländern gekocht“, erklärt Heike Gründken, pädagogische Leiterin des „Lunch Clubs“.

Immer in Fünfergruppen ging es zusammen mit einer Köchin und einer ehernamtliche Mitarbeiterin an die Töpfe und Pfannen. „Wir mussten alles machen, vom Einkauf bis zum anschließenden Abwasch“, berichtet der elfjährige Leon. Wenn auch der letzte Punkt ihn nicht so begeisterte, war der Rest doch schon ein Höhepunkt für den Jungen und seine Mitköche. Da wurde emsig geschält, gerührt, gewürzt und gegart.

Auch waren Konflikte zu bewältigen wie beispielsweise die Diskussionen über das korrekte Vorgehen. „Die Rezepte haben die Kinder selber besorgt“, ergänzt Anne Abel, ehrenamtliche Mitarbeiterin und guter Geist in der „Lunch Club“-Küche.

Ohne pädagogischen Zeigefinger, praktisch als Konsequenz aus der gemeinsamen Arbeit, habe sich für die jungen Leute Teamgeist für das angestrebte Ziel entwickelt. „Daraus kam das Selbstvertrauen passend zum Projekttitel ‚Ich kann was’. Und auch ganz klar Fähigkeiten im Umgang mit Lebensmitteln“, freut sich Heike Gründken. Denn schließlich sei es für die jungen Köche eine echte Herausforderung gewesen, für eine so große Gästezahl zu kochen. Planung, Struktur der Arbeit und sinnvoller Ressourceneinsatz seien nicht unbedingt die Fähigkeiten, welche die „Lunch Club“-Kids von Haus aus mitbringen.

Aber das Projekt habe schließlich auch die Eltern begeistert. Sie waren Gäste und Rezeptlieferanten – und wunderten sich über die ungeahnten Fähigkeiten ihrer Sprösslinge.

Immer im Zweiwochenturnus, jeweils am Samstag, wurde gekocht. Dabei teilten sich die Kinder ihre Aufgaben zu. Es gab zwar ein Sprachengewirr, aber keinerlei Kommunikationsprobleme. Für das Küchenteam von Laura, Taischa und Leon gibt es auch heute noch die ganz klaren Geschmacksfavoriten: Das Wiener Schnitzel liegt ganz vorn, gefolgt von den Brownies und dem albanischen Zitronenkuchen.