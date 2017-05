Matthias Thon und Markus Möhl werben für die Veranstaltung am 19. Mai in der Pauluskirche. Unter dem Titel „Auf ein Wort“ ist der Autor und Moderator Uwe Schulz zu Gast. Foto: Christian Feischen

Unter dem Titel „Auf ein Wort“ besucht der Autor und Moderator Uwe Schulz am 19. Mai die Pauluskirche. Die Veranstaltung besteht aus Lesung und Gespräch, kündigen die Organisatoren Markus Möhl und Matthias Thon an.

Von Christian Feischen

Auf Uwe Schulz freut sich Pfarrer Markus Möhl schon jetzt. Am kommenden Freitag liest der Journalist und beliebte Radiomoderator zum Auftakt der Reihe „Auf ein Wort“ aus seinem Buch „Versöhnung“ in der Pauluskirche. Die Veranstaltung werde über eine gewöhnliche Lesung hinausgehen. Auch Gespräche – sowohl mit dem Autor als auch den Besuchern – stünden im Mittelpunkt, erklärt Markus Möhl zusammen mit dem Online-Buchhändler Matthias Thon beim Pressegespräch am Freitag.

Markus Möhl hat Uwe Schulz vor fünf Jahren beim Gospelkirchentag in Dortmund kennengelernt. „Schulz ist ein sehr christlich geprägter Mensch“, was man seinen Büchern deutlich anmerke, sagt Möhl: „Versöhnung“ enthalte Geschichten, die immer auf einen wahren Kern zurückgingen, oft ernstere Themen behandelten und nur oberflächlich heiter seien. Um ein neues menschliches Miteinander geht es Uwe Schulz in seiner Story-Sammlung. „Alle Geschichten haben auch theologischen Tiefgang“, so der Pfarrer, der froh ist, dass die Organisation der Veranstaltung mit der „Stimme des WDR“ gelungen ist.

Uwe Schulz ist nebenbei selbst sehr belesen. Sein Lieblingsbuch ist „Rheinsberg“ von Kurt Tucholsky. Und seine Lieblingsgeschichte heißt „Die Falle“ und stammt von Robert Gernhardt. Seinen Lieblingssatz hat Martin Buber formuliert: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ Daneben klickt sich Schulz quer durchs Netzangebot, fast täglich auf „Bild-Blog“.

Der „Auf-ein-Wort“-Abend in der Pauluskirche beginnt am Freitag, 19. Mai, um 19.30 Uhr. Musik und gemeinsames Singen sollen die Mischung aus Lesung und Talkrunde auflockern. Auch werde es bei kleinen kulinarischen Köstlichkeiten noch genügend Zeit zum Büchersignieren und persönlichen Gespräch mit Uwe Schulz geben, kündigen Markus Möhl und Matthias Thon an.

Der Eintritt ist frei, wobei um Spenden für den Abend mit dem WDR-2-Hörfunkmoderator gebeten wird.