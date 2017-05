Details machen die meiste Arbeit: Wenn Josef Schuld in seinem Keller an den Schiffsmodellen bastelt, ist Geduld gefragt. Teil für Teil wird ausgesägt und verleimt. Foto: Peter Schniederjürgen

Ein Mann und seine Säge. Es gibt Stunden, da sind sie unzertrennlich. „Diesen soliden alten Laubsägebogen habe ich noch aus meiner Kindheit“, sagt Josef Schuld. Der Vorhelmer hat ein besonderes Hobby: Er baut Modellschiffe. Da er sich nicht mit Baukästen abgeben will, ist diese Säge das Werkzeug seiner Wahl, wenn es an den Bau von anspruchsvollen Nachbildungen geht.

Derzeit arbeitet Schuld an einem Hamburger Hafenschlepper, genauer gesagt an der „Fairplay I“. Warum? „Die habe ich in Hamburg zum Hafengeburtstag gesehen und wusste: Die muss ich bauen“, berichtet der 76-Jährige.

Mit dem Beschaffen der Pläne ging es los. Die sind übrigens – von Kleinteilen abgesehen – so ziemlich das Einzige, was er nicht selbst erstellt. Aus Sperrholzplatten entstehen Kiel, Spanten, Steven und Beplankung des Schlepperrumpfes. All das wird mit der alten Laubsäge aus der vollen Platte gesägt. „So habe ich deutlich weniger Nacharbeiten, denn diese Säge ist sehr präzise“, weiß der erfahren Schiffsbauer.

Auch der Brückenaufbau entsteht auf diese Weise. Dazu kommen die Antriebe. „Das ist ein sogenannter Schottelantrieb. Ein Schiffspropeller in einer Art Düse“, erklärt er. Wie beim Original wird das Schiff damit unglaublich manövrierfähig.

Die Türen bekommen kleine Scharniere und lassen sich somit auch öffnen.

Bis dahin sind es alles Arbeiten, die zu schnellen Ergebnissen führen. „Der Rohbau geht immer schnell. Jetzt ist Geduld gefragt“, schmunzelt Schuld. Denn nun kommen die filigranen Details. Dabei sind Türen, die zu öffnen sind, noch das Geringste. Aus Messingblech werden Radarmasten mit den Halterungen und Kabeldurchführungen für die spätere Beleuchtung gefertigt. Davon hat ein Schlepper nicht gerade wenig.

Es sind immer wieder die Details, die den Modellbauer fesseln. Da drehen sich die Radarantennen, da überlegt der Erbauer, wie er das große Schleppgeschirr des Schleppers funktionstüchtig bekommt. Zwischenzeitlich kommt aber auch mal ein anderer Geistesblitz.

„Die Schlepper haben eine große Gummischeuerleiste rund um das Schiff. Ich habe lange überlegt, wie ich das mache. Schließlich habe ich die Lösung im Baumarkt gefunden“, freut sich Josef Schuld über eine simple Lösung für ein komplexes Problem – ein Gummiring.

Natürlich gehören zum Schiff auch die entsprechenden Geräusche. „Dafür gibt es Soundmodule, die haben die nötigen Geräusche gespeichert“, zwinkert der Schiffsbauer. Die werden dann noch mit dem Lautsprecher verbunden – und schon stampfen die Schiffsdiesel und dröhnen die Signalhörner.

Versorgt wird das ganze über Akkus. Die haben den Vorteil, auch gleichzeitig als Ballast zu funktionieren. Doch bis dahin ist es noch ein ziemliches Stück Weg. Oder besser: einiges an Arbeit. Es sind eben diese oft winzigen Details, die wirklich Arbeit machen, aber später die unglaubliche Originalität ausmachen. Dann ist da auch noch die Lackierung. Das „Malen“ ist nicht weniger aufwendig als die anderen Feinarbeiten.

Schließlich wird es etliche hundert Stunden im Keller gekostet haben, bis die „Fairplay I“ wahrscheinlich in der Langst getauft wird. Aber dann wird das Schiff auch in der Lage sein, jedes andere Schiff auf dem großen Teich zu schleppen und eine weitere Zierde in Josef Schulds Privatarmada sein.