Nach einem versuchten Raubüberfall, der sich am Freitagabend gegen 18 Uhr ereignet hat, fahndet die Polizei nach den Tätern. Zwei Männer hatten zuvor den Verkaufsraum eines Groß- und Einzelhandelsmarktes an der Beckumer Straße betreten. Unter Vorhalt von Messern verlangten sie die Herausgabe der Tageseinnahmen. Nachdem weitere Angestellte des Geschäfts in den Verkaufsraum kamen, ließ das Duo vom Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute quer durch Ahlen. Im Bereich der Heinrich-Imbusch-Straße stiegen die etwa 20-jährigen Unbekannten in einen wartenden Pkw – schwarzer BMW – und fuhren davon. Einer der Täter ist ca. 1,60 Meter groß, etwas mollig und war mit einer schwarzen Jogginghose und schwarzer Jacke mit weißen Streifen bekleidet. Der zweite Täter war schlank, ca. 1,75 Meter groß, trug einen Bartansatz / Schnäuzer. Die Polizei bittet um Hinweise.