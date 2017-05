Von Ralf Steinhorst

Unverständnis und auch ein Schuss Fassungslosigkeit flossen zum Abschluss des „TalentCampus plus“ mit ein, als zwölf jugendliche Flüchtlinge im Alter von 12 bis 18 Jahren schon jetzt im Gemeindesaal der Paul-Gerhardt-Kirche ihre Teilnehmerurkunden überreicht bekamen. Denn der Kurs unter der Federführung der VHS Ahlen sollte ursprünglich erst im Oktober enden, aber die zugesagten Bundesmittel wurden auf Antrag vom Kreis Warendorf vor zwei Monaten gestoppt. Damit es wenigstens zu einem vorläufigen Kursabschluss kam, sprang die Stadt Ahlen für zwei Monate in die Finanzierung ein.

Damit endet das Projekt vorzeitig, weil es – so der Tenor – offenbar ein Opfer der Schulpolitik wurde. Denn alle Beteiligten können bis heute nicht nachvollziehen, warum.

Ein großer Teil der jugendlichen Teilnehmer aus Afghanistan, Syrien, Gambia oder Irak hat nie eine Schule besucht, kann also nicht einmal in seiner Heimatsprache lesen oder schreiben.

„Ich habe hier so viel Deutsch gelernt, dass ich es auch gut verstehe“, war Mirafzal aus Afghanistan, der vor einem Jahr nach Deutschland kam und in Beckum in einer Wohngruppe wohnt froh, an diesem Projekt teilgenommen zu haben.

Laut dem Willen der Kreisverwaltung soll diese Ausbildung künftig in Regelschulen geschehen. Diese fühlen sich nach Aussage von VHS-Leiter Rudolf Blauth allerdings überfordert, Jugendliche ohne Sprach- Lese- und Rechtschreibkenntnissen zu lehren.

Dabei war die VHS Ahlen stolz darauf, als einziger Anbieter im Münsterland im „TalentCampus plus“ – Programm teilzunehmen. Denn das plus beinhaltete auch die Ausbildung in handwerklichen Tätigkeiten. Vormittags bestand seit September die Ausbildung in Sprache und Alphabetisierung, nachmittags beim Ausbildungsunternehmen SBH West wurden Bänke oder Ähnliches gebaut.

Interessant: die Jugendlichen wohnen in Ahlen, Neubeckum, Sendenhorst und Beckum und konnten sich zu Beginn wegen ihrer unterschiedlichen Landeszugehörigkeit nicht verstehen. Jetzt ist die deutsche Sprache ihr Kommunikationsmittel untereinander. Auch das Miteinander in der Gemeinschaft mussten sie erst lernen. „Ihnen fehlte die Strukturkenntnis, aber sie sind jetzt eine Gruppe geworden“, erklärte VHS-Referentin Helga Rohden. Mit Organisationen wie der Caritas oder Diakonie wurde auch besprochen, wie es mit den Jugendlichen weitergeht. Bei allen besteht die Möglichkeit auf Anschluss, ist die Zukunft erst einmal nicht ungewiss.

Und wie sieht die Zukunft des „TalentCampus plus“ in Ahlen aus? Da hofft VHS-Leiter Rudolf Blauth, dass es neue Anlaufmöglichkeiten nach der NRW-Landtagswahl gibt.