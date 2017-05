Von Ralf Steinhorst

Für eine Rast ist die Sitzbank am Küperskamp in der Bauerschaft Dorffeld ein idealer Ort. Am Wochenende machten sich aber Vandalen über die Bank her und zerstörten sie mit großer Energie. Dank des SGV-Heimatvereins, der die Bank im Jahr 1999 gestiftet hat, ist sie nun aber wieder repariert.

Bis 1999 hatte der SGV-Heimatverein jährlich an ausgewählten Stellen außerhalb des Stadtgebiets Ruhebänke für Wanderer und Radfahrer aufgestellt. Die Stadt Ahlen war über diese Bankspenden sehr erfreut und ergänzte viele dieser Ruheorte mit Abfallbehältern.

Als SGV-Vorstandsmitglied Dieter Redemeyer am Montag die zerstörte Ruhebank am Küperskamp sah, traute er seinen Augen nicht: „Die habe ich damals zusammen mit dem inzwischen verstorbenen Wanderfreund Heinz Landgräber aus wetterfestem Material hergestellt.“

Das Holz der Bank wurde mit einer Säge durchschnitten, offensichtlich hatten es Wertstoffjäger auf den Diebstahl der Stahlträger abgesehen. Dieses misslang aber, weil die Träger zu fest im Boden verankert sind. Der Schaden blieb trotzdem.

Der Heimatverein stellte eine Strafanzeige, Dieter Redemeyer setzte die Bank in den vergangenen Tagen wieder instand. Dazu musste er das Gestell richten und neues Holz anbringen. „Die vorbeiziehenden Menschen haben sich während der Arbeit bedankt, dass ich die Bank wieder herrichte“, bekam Redemeyer viel Lob. Nun können Wanderer und Radfahrer den Blick über die Felder wieder sitzend genießen.