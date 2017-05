Der folgenschwere Unfall ereignete sich am Samstag um 15.42 Uhr auf der Kreisstraße 20 zwischen Hoetmar und Westkirchen. Ein 82-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße aus Richtung Hoetmar kommend in Richtung Westkirchen. In der Bauerschaft Büttrup, so die Polizei, überholte er trotz Gegenverkehrs einen vor ihm fahrenden Wagen einer 46-jährigen Ahlenerin. Dabei kollidierte er im Gegenverkehr mit dem Pkw eines 20-jährigen Sassenbergers, der die K 20 in Richtung Hoetmar befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt die 81-jährige Beifahrerin im Fahrzeug des 82-jährigen Ahleners tödliche Verletzungen; er selbst wurde schwer verletzt.

Der 20-jährige Sassenberger wurde leicht, seine 18-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Die Beifahrerin im Fahrzeug der 46-jährigen Ahleners zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser.

Die Unfallstelle war für die Dauer der Aufnahme komplett gesperrt. Da Betriebsstoffe ausliefen, wurde eine Fachfirma angefordert, die Erdreich an der Unfallstelle ausgekoffert. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 21 000 Euro.