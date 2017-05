Am Freitagabend ist ein Bekleidungsgeschäft in der Gerichtsstraße überfallen worden. Der Täter erbeutete Bargeld und ist geflohen.

Der Mann betrat am Freitag gegen 16.45 Uhr ein Bekleidungsgeschäft an der Gerichtsstraße und forderte die Angestellte aggressiv auf, ihm das in der Kasse befindliche Bargeld auszuhändigen. Die Frau kam der Aufforderung nach und überreichte dem Täter eine weiße Plastiktüte mit Bargeld. Anschließend ist der Unbekannte in Richtung Innenstadt geflohen.

Täterbeschreibung

Der Täter ist etwa 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Er hatte dunkle kurze Haare, einen Vollbart und ein südländisches Erscheinungsbild. Der Mann sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Bekleidet war er mit einer hellen Jeans und einer schwarzen Jacke mit Kapuze. In der Hand hielt er eine weiße Plastiktüte.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei fragt: Wer hat am Freitag eine Person im Bereich der Gerichtsstraße oder Innenstadt beobachtet, auf die die Beschreibung zutrifft? Hinweise nimmt die Wache in Ahlen, Telefon 96 50 oder per E-Mail unter Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.