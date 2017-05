Saisonstart am Mittwoch im Freibad. Foto: Ulrich Gösmann

Die Freibad-Saison beginnt am Mittwoch. Mit stabilen Eintrittspreisen und neuen Spezialtarifen.

Von Ulrich Gösmann

Zum Sonnenschein am Montag die Aussicht auf Saisoneröffnung am Mittwoch: Dazu erwartet das Freibad am Bürgermeister-Corneli-Ring Frühschwimmer um 6.30 Uhr mit einem Frühstück. Die Bädergesellschaft meldet stabile Eintrittspreise – im vierten Jahr infolge.

Neu im Angebot: die Spätschwimmerkarte für Erwachsene ab 18 Uhr und einem Preis von 2,50 Euro pro Badbesuch. Ebenfalls neu: die Ferienkarte für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre vom ersten bis zum letzten Ferientag. Für Ältere gilt die Vergünstigung mit Vorlage eines Schüler-/Studentenausweises. Preis: pauschal 12 Euro plus 3 Euro Pfand für den Coin.

Wegen der instabilen Wetterlage fährt die Bädergesellschaft Parallelbetrieb bis zum 24. Mai. Heißt: Das Parkbad bleibt bis zu diesem Datum zu den Wintersaisonzeiten geöffnet. Sämtliche Kurse werden in diesem Zeitraum im Parkbad stattfinden.