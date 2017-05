Im neuen Ausbildungszentrum der Kaldewei GmbH & Co. KG werden alle Anforderungen an einen modernen Ausbildungsplatz erfüllt. Beim „Tag der offenen Lehrwerkstatt“ im Juni können sich Jugendliche, Eltern und Lehrer davon überzeugen.

Die Firma Kaldewei lädt für Mittwoch, 28. Juni, zum „Tag der offenen Lehrwerkstatt“ zwischen 16 und 21 Uhr ein. Interessierte Schüler, aber auch Eltern und Lehrer, haben die Möglichkeit, das neue Ausbildungszentrum von Kaldewei zu erleben und alles über die kaufmännische und technische Ausbildung bei einem der größten Badhersteller weltweit zu erfahren. Das neue Kaldewei-Ausbildungszentrum befindet sich am Lindweg 25.

Leidenschaft für Maschinen und Technik, Spaß an der Arbeit im Team und immer wieder Neues erleben – das alles möchte Kaldewei Berufseinsteigern bieten. Rund 70 Nachwuchskräfte lernen in Ahlen. Davon haben sich 21 junge Menschen in diesem Jahr für einen der neun Ausbildungsberufe oder einen der sechs dualen Studiengänge bei Kaldewei entschieden. Darüber hinaus betreut das Unternehmen jedes Jahr rund 50 Praktikanten und Studenten.

Mit einem neuen, modernen Ausbildungszentrum trumpft der Badspezialist jetzt auf und bietet beste Voraussetzungen für die jungen Menschen, ihre Zukunft gemeinsam mit Kaldewei zu gestalten.

Auf einer Gesamtfläche von 1200 Quadratmetern bietet das neue Kaldewei-Ausbildungszentrum ausreichend Raum für den Nachwuchs. Neben einem eigenen Bereich mit Spritzkabine für angehende Verfahrensmechaniker haben Lehrlinge der Metallberufe ab sofort ihren eigenen CNC-Bereich mit Steuerungstechnik und Maschinen. In der neuen Werkstatt befinden sich Abkantbänke, Schleif- und Schwenkbiegemaschinen, Bandsägen, ein Kran sowie moderne Umkleideräume und ein großer Seminarraum für Schulungen und Workshops. Weitere Neuerungen sollen bis Herbst Einzug finden. „Kaldewei ist sich seiner Verantwortung als einer der größten Arbeitgeber der Region bewusst und investiert mit diesem modernen Gebäude in die Zukunft des Nachwuchses“, sagt Dieter Werner, Ausbildungsleiter und Betriebsratsvorsitzender bei Kaldewei und erklärt: „Dank der neuen räumlichen Gegebenheiten und der Maschinen können sämtliche Prüfungsvorbereitungen nun zentral und bedarfsgerecht in der Lehrwerkstatt erfolgen. Zudem verfügen wir seit dem Ausbildungsstart 2016 über ein erweitertes Leistungsspektrum für alle Ausbildungsberufe.“

Die neue Lehrwerkstatt sei „ein klares Bekenntnis zu unserem Standort Ahlen“, sagt Dieter Werner. „Hier können wir jungen Menschen eine überdurchschnittliche Ausbildung bieten und schaffen gleichzeitig Perspektiven – auch für uns selbst.“