Schon eine halbe Stunde vor der ersten Hochrechnung gab sich Peter Lehmann siegessicher: „Das wird heute was“, sagte der CDU-Stadtverbandschef zu Beginn der Wahlparty in der Gaststätte Geisthövel. Als wenig später die ersten Meldungen aus Kreis- und Rathaus eintrafen, waren auch die letzten Zweifel beseitigt: „Wir liegen vorne“, verkündete Matthias Harman durchs Mikrofon, während auf einer Leinwand Bilder der „Tagesschau“ vom Rücktritt der Ministerpräsidentin Hannelore Kraft flimmerten.

Fotostrecke: Besuch bei den Wahlpartys der Parteien Fotostrecke Foto: Ahlener Zeitung

Mit Applaus, Jubel und Gesang empfingen die Christdemokraten zu späterer Stunden ihren „Helden des Tages“: Henning Rehbaum. Der Landtagsabgeordnete, der zuvor in Warendorf und Beckum unterwegs war, feierte in Ahlen den krönenden Abschluss eines Wahltages, der für ihn und sein Team kaum hätte besser laufen können. „In Ahlen haben wir einen besonders intensiven und auf ihn zugeschnittenen Wahlkampf geführt“, so Lehmann über den Kandidaten.

Lange Gesichter gab es unterdessen bei der SPD. Eine Viertelstunde nach der ersten Hochrechnung verließen die ersten Genossen die Wahlparty im Stadthallen-Restaurant. Die Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten im Rat, Gabi Duhme, meinte: „Ein schlechtes Abschneiden habe ich schon erahnt, aber nicht in diesem Ausmaß.“ Andere führende SPD-Mitglieder sagten nichts. Sie starrten auf den Bildschirm mit der WDR-Berichterstattung. Der Rücktritt Krafts von ihren Parteiämtern fand jedoch Anerkennung.

Als die SPD-Kandidatin Annette Watermann-Krass (MdL) mit dem SPD-Kreisvorsitzenden Bernhard Daldrup (MdL) eintraf, gab es noch keine Ergebnisse aus Ahlen. Als diese endlich komplett vorlagen, kam etwas Zufriedenheit in die Gesichter. Bei den Zweitstimmen haben die Sozialdemokraten gewonnen. „Die Wähler haben in Ahlen noch Vertrauen in die SPD. Wir haben gut gekämpft“, war immer wieder zu hören.

Gebangt wurde mit Annette Watermann-Krass. Immer wieder wurden die Ergebnisse der Landtagskandidaten aufgerufen, die auf der Reserveliste vor ihr lagen. Mit jedem direkt gewonnenen Wahlkreis rückte sie weiter nach oben und damit einem Wiedereinzug in den Landtag näher. Die erlösende Nachricht vom Landeswahlleiter kam aber erst gegen 2.30 Uhr. „Eine krachende Niederlage“, nannte SPD-Kreischef Bernhard Daldrup (MdB) das NRW-Wahlergebnis. „Auch bei einer anderen Landesregierung werden die Bäume nicht in den Himmel wachsen“, sagte er und richtete seine Augen jetzt auf die Bundestagswahlen.

Am späteren Abend besuchte der FDP-Kreisvorsitzende und Landtagskandidat Markus Diekhoff die Party der Ahlener Liberalen. Diekhoff, der nun Landtagsabgeordneter wird, freute sich in einem ersten Statement über „das super Ergebnis“ für die Freien Demokraten. „Wir werden die Menschen, die ihr Vertrauen in uns gesetzt haben, nicht enttäuschen. Ich werde mich für die Zukunft unserer Region einsetzen“, kündigte er vor allem in Bezug auf die Themen Bildung, Infrastruktur und Sicherheit an. Zwischendurch stimmten die Besucher der FDP-Wahlparty spontan das Lied „Freiheit“ von Marius Müller-Westernhagen an: „Freiheit“ stand schließlich auch auf den T-Shirts, die nicht wenige der feiernden Liberalen trugen.

Etwas beschaulicher ging es bei der Linkspartei zu. Bei Grillwurst diskutierte die Führungsspitze mit Sandra Lang und Reiner Jenkel das Wahlergebnis.