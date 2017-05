Auf Unverständnis stößt die Maßnahme des Kreises, das Bundesprogramm „TalentCAMPus plus“ durch Intervention in Berlin stoppen zu lassen. Mit dem Programm waren von der VHS Ahlen mehr als 100 minderjährige geflüchtete Kinder und Jugendliche fit gemacht worden.

Von Dierk Hartleb

Die Bilder von minderjährigen Geflüchteten, die einen Bauwagen zusammenzimmern, sind in Ahlen noch lebhaft in Erinnerung. Dieses erfolgreiche Förderungsformat unter dem Titel „TalentCAMPus plus“ wird es nach dem Willen des Kreises Warendorf in dieser Form nicht mehr geben. Dort hatte sich Schulrat Dirk Haupt auf den Standpunkt gestellt, dass die Gründe für ein Ruhen der Schulpflicht nicht gegeben sind.

Das war allerdings einmal anders. Als 2015 der Flüchtlingszustrom die Kommunen als Schulträger vor allem bei der angemessenen Betreuung von unbegleiteten Flücht­lingen vor größte Probleme stellte, nahm auch das Kreisjugendamt gerne die Gelegenheit wahr, die Kinder und Jugendlichen bei dem von der VHS Ahlen initiierten Programm, das vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft aufgelegt worden ist, unterzubringen. Denn hier lernten die Jugendlichen, die meist vor Krieg und Terror geflohen waren und seit längerer Zeit keine Schule mehr besucht hatten, vormittags nicht nur Deutsch, sondern konnten nachmittags auch ihre handwerklich-technischen Fähigkeiten erproben. Zum Beispiel beim Bau eines Bauwagens in den Werkstätten des Ahlener Weiterbildungsträgers SBH und unter Anleitung von Fachleuten.

„Auf diesem Wege haben die Jugendlichen eine Tagesstruktur kennengelernt“, erläutert VHS-Leiter Rudolf Blauth, der sich jetzt heftigen Vorwürfen des Kreises ausgesetzt sieht. „Wir haben über 100 Kinder und Jugendliche im TalentCAMPus plus gefördert“, unterstreicht Blauth. Darunter seien auch zahlreiche Teilnehmer aus Sendenhorst und Drensteinfurt gewesen. Zum Teil seien die Jugendlichen, die sehr unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen mitbrächten, erst „schulfähig“ gemacht worden. In dem jüng­s­ten Kurs, der nach Intervention des Kreises beim Bundesbildungsministerium vorzeitig abgebrochen werden musste, waren auch Jugendliche aus Beckum und Beelen.

Das Modell, nach Ende des Kurses ein Clearingverfahren durch erfahrene Pädagogen und Fachleute durchzuführen, um dem Jugendlichen die für ihn geeignetste Ausbildung vorzuschlagen, hat sich nicht nur nach Ansicht Blauths sehr bewährt. Der Kreis sei übrigens bei allen Zusammenkünften mit den beteiligten Bildungskoordinatoren dabei gewesen. Plötzlich ist das, was man zuvor selbst in Anspruch genommen hat, rechtswidrig?