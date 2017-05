Spiel, Spaß und Theater: Im Stadtwald Langst wird an den kommenden Wochenenden wieder einiges geboten. Den Autakt macht das Theater „Don Kidschote“ am 28. Mai. Foto: Stadt Ahlen

Ahlen -

Das knallrote Spielmobil tritt wieder regelmäßig den Weg in den Stadtwald an: Am Sonntag, 28. Mai startet die beliebte Familienreihe „Raus in die Langst“. Dann erwartet die Besucher zu Spiel, Spaß und Abenteuer auf der großen Langstwiese auch ein buntes Theaterprogramm.