Von Sabine Tegeler

Der Kunstverein hat „Good News“ zu verkünden, das Kunstmuseum lädt zum „Intermezzo“ ein – nur zwei der vielversprechenden Angebote des 8. Ahlener Museumstags am kommenden Sonntag, 21. Mai.

Vertreter der teilnehmenden Kultureinrichtungen stellen am Dienstag das vor, was alle Kunstinteressierten zum Museumstag erwartet – nämlich nicht nur Hochkultur, sondern auch lockeres Familienprogramm.

„Dass wir was gemeinsam auf den Weg bringen, das ist eine Ahlener Besonderheit“, erklärt Christoph Wessels, Fachbereichsleiter Kultur den Ahlener Museumstag als herausstechend in dem europaweiten Projekt, das in diesem Jahr unter dem Motto „Spurensuche. Mut zur Verantwortung“ steht. Alle Angebote seien – auch dank der bewährten Organisation durch die städtische Mitarbeiterin Gabriele Moser-Olthoff – so abgestimmt, dass die Besucher möglichst viele Stationen anlaufen können und nichts verpassen.

Startschuss ist um 11 Uhr im Kunstmuseum mit der Eröffnung der Ausstellung „Intermezzo 2017. Farbe und Körper im Raum.“ Museumsmitarbeiterin Dagmar Schmidt verweist auf das Außergewöhnliche der Werke von Christoph Dahlhausen und Peter Stohrer: „Die Ausstellung verändert die Räume. Es sind Objekte mit eigener Dynamik.“ Die nachmittägliche öffentliche Führung (15.30 Uhr) werde sie dementsprechend gemeinsam mit Christoph Dahlhausen lockerer als sonst gestalten und auch in Dialog mit den Besuchern treten. Für Kinder von fünf bis zwölf Jahren gibt es von 14.30 bis 16.30 Uhr einen Workshop unter dem Motto „Lichtspuren – Farbspuren“.

Schon ab Samstag werden die Ahlener durch den Kunstverein auf den Museumstag aufmerksam gemacht, wie dessen Vorsitzender Gerd Buller verrät: Magentafarbene Punkte mit der Aufschrift „Kunst verbindet“ werden an jenen Orten zu sehen sein, an denen der Kunstverein bereits Objekte in den öffentlichen Raum getragen hat, zum Beispiel neben dem Weinhaus Schulz, wo Shiro Matsui im Rahmen der „Kunstspur“ 1998 das „Guckloch“ mit dem Titel „What‘s Behind The Wall?“ installiert hat. Damit ist der Aspekt „Spurensuche“ ganz praktisch umgesetzt.

„Und die Verantwortung zeigen wir für die junge Kunst hier im Haus“, so Buller weiter. In „Good News“ sind Bilder und Skulpturen der Meisterschüler von Cornelius Völker zu sehen. Zum Museumstag findet um 17 Uhr ein Künstlergespräch statt, welche der ausstellenden jungen Künstler dabei sind, wird noch abgeklärt.

Im Interreligiösen Museum im Goldschmiedehaus empfängt Werner Fischer die Besucher von 17 bis 18 Uhr. Der Hausherr geht dann mit seinen Gästen nicht nur auf Spurensuche an den ausgestellten Exponaten der Zeitmessung, sondern erklärt auch eine Sternenkarte von etwa 1730.

Im Heimatmuseum läuft von 11 bis 17 Uhr ein Familientag. Zum einen ist dort die Dauerausstellung zu sehen, die, so Christoph Wessels, „einen enormen Schritt weiter“ ist. Zum anderen stellen die Teilnehmer des Projekts „KAI – Kultur All Inclusive“ aus. Projektleiterin Petra Pähler-Paul von Innosozial hat aus den 600 Fotografien aus der Aktion „Selfies & Co“ eine Auswahl treffen müssen. Die Jugendlichen mit und ohne Handicap haben sich über ihre Selbstdarstellung Gedanken gemacht und sich fotografisch in Szene gesetzt. Zudem sind eine Slideshow und ein Film zu sehen, die unter dem Motto „Freundschaft“ stehen und von den Mädchen und Jungen selbst erstellt und geschnitten wurden. Wer selbst praktisch arbeiten möchte, kann von 11 bis 13 und 14 bis 17 Uhr im Heimatmuseum lernen, wie interessante Papierskulpturen entstehen.