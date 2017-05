Von Christian Wolff

Körperverletzung, Nötigung, Misshandlung von Untergebenen sowie Missbrauch der Befehlsbefugnis sind die Hauptvorwürfe, für die sich ein Mann aus Machern im sächsischen Landkreis Leipzig am Dienstag, 13. Juni, vor dem Ahlener Amtsgericht verantworten muss. Der Angeklagte war Gruppenführer in einem Zug der Grundausbildungskompanie in der „Westfalen-Kaserne“. Ihm wird unter anderem zur Last gelegt, in der Nacht zum 24. November 2016 während einer inoffiziellen Zugfeier im Heim eines Ahlener Sportvereins einer Frau über die Wange geleckt zu haben. „Was ich angeleckt habe, ist meins“, habe er dabei gesagt. Auf derselben Veranstaltung soll er einem Zeugen schmerzhaft in den Genitalbereich geboxt haben.

Einem anderen Mann habe der Soldat laut Anklageschrift befohlen, immer wieder alkoholische Getränke zu bringen, wobei der Zeuge einen Großteil selbst habe austrinken müssen – mit der Folge, dass er schnell so betrunken gewesen sei, dass er sich übergeben habe und eine Zeit regungs- oder bewusstlos liegengeblieben sei. Kameraden, die ihn in die Kaserne bringen wollten, habe der Angeklagte befohlen, dies zu unterlassen.

Ebenfalls auf der Zugfeier soll er einem weiteren Untergebenen dessen Führerschein weggenommen haben. Wenn er ihn zurück haben wolle, müsse sich der Soldat für sein Verhalten entschuldigen.