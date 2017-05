Es gab keine Kollision. Dennoch wurde ein Motorradfahrer am Dienstagabend verletzt, als er auf dem Lütkeweg eine Vollbremsung einleitete, um den Zusammenstoß mit einem Pkw zu verhindern. Der Mann flog über den Lenker.

Von Ralf Steinhorst

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagabend um 20.05 Uhr ein Motorradfahrer auf dem Lütkeweg verletzt worden. Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich zur Friedensstraße. Zum Unfallzeitpunkt fuhr ein Volvo-Fahrer aus Soest aus der Friedensstraße tastend in den Kreuzungsbereich ein, der Ahlener Motorradfahrer befuhr mit seiner Yamaha „R1“ den Lütkeweg in Richtung Warendorfer Straße.

Der Motorradfahrer hatte den Volvo erst kurz vor dem Kreuzungsbereich überrascht wahrgenommen und leitete ein Vollbremsung ein, wobei er über den Lenker ging. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam es jedoch nicht. Am Motorrad kam es aufgrund des Sturzes zu leichten Schäden; der Motorradfahrer wurde leicht verletzt zur weiteren Überprüfung mit dem Krankenwagen ins St.-Franziskus-Hospital gebracht.