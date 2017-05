Erdbewegungen außerhalb der ehemaligen Blomberg-Werke: Investor Haver – Produzent von Sportplatz- und Wegebeläge – schafft sich eine zusätzliche Werkszufahrt. In wenigen Tagen ist die Ansiedlung auch Thema in der Politik.

Von Ulrich Gösmann

Erdbewegungen an der Maybachstraße: Da, wo sich frische Hügel aus dem Feld heben, soll schon in vier Wochen eine asphaltierte Fahrbahn liegen. Unternehmer Willi Haver schafft sich eine zweite Anbindung an sein neues Betriebsgelände – die ehemaligen Blomberg-Werke –, um die Verkehrsader Voltastraße zu entlasten. Das rund 11,4 Hektar große Areal hatte der Unternehmer im vergangenen Sommer nach vielen Jahren des Leer- und Stillstandes übernommen. Hierher will er seinen Firmensitz im nächsten Jahr verlagern. Der Standort Westhalde muss bis Ende 2019 vollständig geräumt sein (wir berichteten).

Die vorhandenen Blomberg-Hallen sind für die Lagerung und den Umschlag von Fertigprodukten vorgesehen, ein nach neuestem Stand der Technik noch zu errichtendes Hallengebäude auf der freien Fläche an der Maybachstraße soll die Brechanlage nach ihrem Umzug aufnehmen. Dazu bedarf es einer Aktualisierung des Planungsrechts, die Thema in der nächsten Sitzung des Stadtplanungs- und Bauausschusses am kommenden Montag (17 Uhr, Saal II, Rathaus) ist.

Die planungsrechtliche Genehmigungsgrundlage des rechtskräftigen Bebauungsplanes für die unbebaute Fläche an der Maybachstraße lässt gemäß Abstandserlass NRW Betriebe mit einer Distanz von 500 Metern zum nächstgelegenen reinen Wohngebiet zu. Diese Abstandsklasse, so ist der Verwaltungsvorlage schon jetzt zu entnehmen, umfasst Betriebe und Anlagen, die in die Baunutzungskategorie „Industriegebiet“ einzuordnen sind. Im vorliegenden rechtskräftigen Bebauungsplan sei aus nicht nachvollziehbaren Gründen jedoch „Gewerbegebiet“ festgesetzt. Für die hier geplante Errichtung der Brechanlage werde ein Abstand von 300 Metern zum reinen Wohngebiet sowie die Festsetzung eines Industriegebietes erforderlich.

Hier trifft die Werkszufahrt demnächst auf die Maybachstraße. Foto: Ulrich Gösmann Hier trifft die Werkszufahrt demnächst auf die Maybachstraße. Foto: Ulrich Gösmann

Und weiter: „Die in dem rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzten Abstandsklassen stimmen in dem Teilbereich östlich der Daimlerstraße, südlich der Maybachstraße und westlich der Kruppstraße nicht mit dem faktisch vorliegenden Abstand zur südlich angrenzenden Wohnbebauung an der Bergstraße überein, so dass eine Korrektur erforderlich wird.“ Daraus ergebe sich für dieses Areal planungsrechtlicher Handlungsbedarf, der durch die Neuaufstellung eines Bebauungsplanes erfüllt werden könne. Eine verbindliche Bauleitplanung nur für das ehemalige Blomberg-Areal wäre planungsrechtlich nicht möglich.

Parallel lässt der Investor den Antrag zur Genehmigung der Brechanlage nach Bundes-Immissionsschutzgesetz durch einen Gutachter erarbeiten. Ziel ist es, ein öffentliches Verfahren durchzuführen, das eine Bürgerbeteiligung einschließt. In diesem Zusammenhang werden alle von der Anlage ausgehenden Immissionen gutachterlich geprüft. Bei Bedarf gehen entsprechende Auflagen in die Genehmigung ein.

Die Verwaltung empfiehlt, die Aufstellung des Bebauungsplanes 44.4 „Industriegelände Ost – Maybachstraße“ zu beschließen, um die Reaktivierung einer seit vielen Jahren brachliegenden Gewerbefläche im Sinne der Innenentwicklung zu ermöglichen.