Kasseneinnahmen, die am Nachmittag in Vorhelm verschwanden, tauchten am Abend wieder auf. In Duisburg.

Kurz abgelenkt – dann war die Kasse in einem Geschäft an der Vorhelmer Pankratiusstraße auch schon leer. Eine Frau und zwei unbekannte Männer hatten – so die Polizei – am Dienstag gegen 15.10 Uhr den Laden betreten. Die 19-Jährige und ein Begleiter schauten sich suchend um, so dass die 44-jährige Angestellte auf sie zuging.

Diese Ablenkung nutzte der zweite Mann aus und öffnete die Kasse, die sich im hinteren Geschäftsbereich befand. Anschließend verließen alle drei – mit dem Bargeld – das Geschäft. Die Unbekannten bestiegen ein Fahrzeug und flüchteten in Richtung Tönnishäuschen.

Die Duisburgerin konnte festgehalten und der Polizei übergeben werden. Die Beamten nahmen die Frau mit zur Wache, stellten die Personalien zweifelsfrei fest und vernahmen die Beschuldigte. Hier machte sie jedoch zweifelhafte Angaben. Anschließend entließen die Ermittler die Heranwachsende.

Im Laufe des Abends suchte die junge Frau die Polizei in Duisburg auf, wo sie den Diebstahl auf sich nahm und das Bargeld zurückgab. Welche Rolle die Mittäter tatsächlich spielten, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.