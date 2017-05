Von Dierk Hartleb

Das verabredeten die Behördenleiter in einem kurzfristig anberaumten Gespräch. Entzündet hatte sich der Streit über das auf Intervention des Kreises vorzeitig beendete Programm „TalentCAMPus plus“.

Seit Anfang 2016 hatten in den vergangenen Monaten mehr als 100 Kinder und Jugendliche erste Deutschkenntnisse erworben oder wurden zunächst alphabetisiert. Beteiligt waren an diesen Kursen über 30 Kooperationspartner aus dem Bildungsbereich. Zugleich erwarben die Teilnehmer in Kooperation mit der SBH West künstlerisch-kreative Werktechniken. Mehreren traumatisierten Jugendlichen wurde zudem in enger Kooperation mit den Jugendämtern medizinische Behandlung vermittelt. Das Ahlener Projekt, welches das einzige dieser Art im Münsterland ist, gilt landesweit als Modellprojekt.

Die Sinnhaftigkeit des Angebots stelle der Kreis nicht in Frage, betont der Bürgermeister in einer gemeinsam mit dem Kreis herausgegebenen Presseerklärung. Und es bestehe auch kein Dissens über die auch von der Bezirksregierung bestätigte Auffassung des Kreises, wonach der reguläre Schulbesuch in jedem Fall Vorrang vor der Teilnahme an Inte­grationsmaßnahmen genieße, selbst wenn sie eine schulvorbereitende Funktion hätten.

Auch der Deutsche Volkshochschulverband bestätigt die Rechtsauffassung des Kreises. Allerdings handhaben andere Bundesländer wie Bayern, Baden-Württemberg oder Thüringen die allgemeine Schulpflicht weniger streng und schreiben sie erst nach drei Monaten verbindlich vor. Nach dem sogenannten Kooperationsverbot darf sich der Bund nicht in unzulässiger Weise in die Kultushoheit der Länder einmischen.

„Ich würde mich sehr freuen, wenn wir diesen Vorstoß als gemeinsame Initiative anstoßen könnten“, sieht Berger dem anstehenden Gespräch im Kreishaus hoffnungsvoll entgegen. Im Ergebnis wollten alle Beteiligten gute Startbedingungen für die jungen Menschen, die sich eine Zukunft in der neuen Heimat aufbauen wollen. Berger und Gericke betonten, „dass es unser aller Ziel ist, bestmögliche Bedingungen für das Erlernen der deutschen Sprache zu schaffen“.

Der Volkshochschule und ihrem Leiter Rudolf Blauth dankte Berger für die gute Arbeit und erfolgreiche Umsetzung des „TalentCAMPus“ während der letzten 16 Monate. Auf jeden Fall kann die VHS das Programm „TalentCAMPus plus“ während der Ferien anbieten. Das ist auch nach Worten Blauths fest geplant.