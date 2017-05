Mit schweren Verletzungen musste ein 29-jähriger Ahlener am Mittwochnachmittag ins Krankenhaus transportiert werden. Sein Motorrad war auf der Straße Am Röteringshof von einem Pkw erfasst worden. Die Fahrerin hatte ihn offenbar übersehen.

Von Christian Wolff

Der dritte Unfall innerhalb von 24 Stunden, bei dem ein Kraftrad beteiligt war, beschäftigte Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwochnachmittag. Diesmal wurde ein 29-jähriger Motorradfahrer auf der Straße Am Röteringshof schwer verletzt. Er geriet unter einen abbiegenden Pkw.

Wie die Polizei ermittelte, war eine 76-jährige Ahlenerin mit ihrem Fahrzeug, einem dunkelblauen Ford, von der Gemmericher Straße kommend auf dem Röteringshof unterwegs. Um 15.40 Uhr beabsichtigte sie, von dort nach links in die Görlitzer Straße abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar das Motorrad, das auf selber Strecke in entgegengesetzter Richtung fuhr. Beim Abbiegen wurde der 29-Jährige erfasst und geriet dabei unter beide Fahrzeuge. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Fotostrecke: Pkw erfasst Motorrad Fotostrecke Foto: Christian Wolff

Während der notärztlichen Erstversorgung des Schwerverletzten schützten Polizei und Feuerwehr die Unfallstelle mit blickdichten Tüchern vor Schaulustigen. Der Röteringshof wurde zwischen der ehemaligen Tankstelle Struchtrup und dem Paritätischen Zentrum komplett gesperrt.

Aus der Kawasaki war unterdessen eine größere Menge Kraftstoff ausgelaufen. Einsatzkräfte der Feuerwehr-Hauptwache setzten spezielles Bindemittel ein, damit keine Gefahren von dem Schmierstoff mehr ausging. Die Höhe des Sachschadens steht aktuell noch nicht fest.

Erst am Dienstagnachmittag war auf der Hammer Straße der Fahrer eines Motorrollers verunglückt. Am Dienstagabend folgte ein Unfall mit einem Motorradfahrer am Lütkeweg,