Einen Thementag „Mensch und Pferd“ veranstaltet der Hof Berkhoff-Beumer in Tönnishäuschen an diesem Wochenende. Dann wird auch der Gründer des „Aktivstall“-Gedankens, Thorsten Hinrichs, vor Ort sein. Außerdem gibt es Vorführungen.

Von Ralf Steinhorst

Gut sichtbar liegt das Futterhaus auf dem Gelände des Hofes Berkhoff an der Warendorfer Straße 304, von Ahlen aus nur wenige 100 Meter vor dem Kreisverkehr von Tönnishäuschen auf der rechten Seite. Die sogenannte Heuraufe steht wie ein sichtbares Symbol für die Aktivstall-Haltung der Pferde auf dem Hof. Am Sonntag kann das Konzept besichtigt werden.

Schon als Kind hatte Gitti Berkhoff reiten gelernt und ein eigenes Pony. Auf dem Hof Berkhoff unterstützte sie dann Schwiegervater Josef „Jupp“ Berkhoff bei der Pferdehaltung. Pferde zu verstehen, ist ihr wichtig: „Als Herdentiere müssen Pferde miteinander kommunizieren – sie sind gesellige Tiere, die Freundschaften pflegen“. Deshalb hat sie sich mit dem Aktivstall-Konzept von Thorsten Hinrichs aus Schleswig-Holstein auseinander- und es schließlich im Oktober des vergangenen Jahres umgesetzt. Sie selbst beschäftigt sich seit über acht Jahren mit der Pferdesprache, um nicht nur deren Körpersprache zu verstehen, sondern auch die Rangordnung in der Herde. Umgekehrt haben auch Pferde die Fähigkeit, Menschen in ihrer Persönlichkeit wahrzunehmen.

Die Pferde sind bei Gitti Berkhoff nun nicht mehr in Boxen untergebracht, sondern leben zurzeit in zwei Herden zu je neun Pferden auf einer Wiese. Hinzu kommt eine dritte Herde Ponys. Die Ausläufe wurden zusätzlich befestigt, um den Pferden auch im Winter Standfestigkeit zu bieten, offene Ställe ohne Boxen bieten genug Platz als Liegebereich und können von den Pferden nach Bedarf aufgesucht werden.

Das Aktivstall-Konzept fördert zudem die Bewegung der Pferde. Eine Zeitsteuerung regelt in der Heuraufe die Fresszeiten, zehnmal über 24 Stunden verteilt öffnen sich die einzelnen Stationen für 30 bis 40 Minuten mit keiner Fresspause, die länger als zweieinhalb Stunden lang ist. „Das kann ich als Mensch nicht leisten“, ist die Zeitsteuerung für Gitti Berkhoff zudem eine große Entlastung. Denn Pferde fressen auch nachts. Die Wasseraufnahme liegt über 100 Meter entfernt, die Pferde sind also ständig in Bewegung.

„Die Pferde sind ausgeglichener und zufriedener“, hat Gitti Berkhoff schnell festgestellt. Auch weil der Körper eines Pferdes auf Bewegung ausgerichtet ist.

Großen Wert legt Brigitte Berkhoff auf die Kommunikation mit den Pferden. Foto: Ralf Steinhorst

Das Herdenleben beobachtet Gitti Berkhoff ganz genau, ganz besonders, wenn neue Pferde aufgenommen werden. Wie wird der Neuling bei den „Alten“ aufgenommen? Wenn es nötig ist, geht sie dann auch schon mal, mit aller Vorsicht natürlich, resolut dazwischen. Da der Aktivstall auch videoüberwacht ist, hat sie von einem Monitor in ihrem Wohnbereich oft genug ein Auge auf die Vierbeiner. „Es gibt Pferdebesitzer, die lange nach diesem Konzept in der Region gesucht haben“, hat Gitti Berkhoff guten Zuspruch.

Am kommenden Sonntag von 10 bis 18 Uhr stellt Gitti Berkhoff das Aktivstall-Konzept in einem Tag der offenen Tür vor, dann wird auch der Gründer des „Aktivstall“-Gedankens, Thorsten Hinrichs, vor Ort sein. Zudem wird es Vorführungen geben, die das gute Verhältnis zwischen Mensch und Pferd zeigen, Gitti Berkhoff wird da auch gegebenenfalls das Publikum einbinden.

In einer weiteren Vorführung wird die Ecole de Légèreté, der Schule der Leichtigkeit, von Dr. Tamina Pinent, Dr. Rebecca Natter und Sarah Rob präsentiert. Wie die Kommunikation mit Pferden in der Bodenarbeit funktioniert, zeigt Dr. Tamina Pinent. „Aktivstall“-Entwickler Torsten Hinrichs schließlich wird ebenfalls vor Ort sein und Führungen und Besichtigungen durchführen. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt.