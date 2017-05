Von Ralf Steinhorst

Der Malteser Hilfsdienst bietet ab sofort einen Begleitdienst für Menschen mit Demenz und einen Entlastungsdienst für deren Angehörige an. Dafür haben sich ehrenamtliche Helfer zu Demenzbegleitern ausbilden lassen.

Insgesamt 15 Teilnehmer nahmen an der Ausbildung „Demenz verstehen und begleiten“ teil; sieben von ihnen werden dem Besuchsdienst zur Verfügung stehen. In 40 Doppelstunden, die jeweils ab Ende Januar samstags bis zum 11. März stattfanden, lernten die Kursteilnehmer im Alter von 45 bis 64 Jahren im Malteser-Heim die verschiedenen Stufen sowie den Krankheitsverlauf der Demenz kennen. Aber auch die Möglichkeiten von Aktivitäten mit Demenzkranken, auch Rollenspiele für den praktischen Bereich, standen im Kursprogramm.

„Für uns ist wichtig, dass die Kursteilnehmer freiwillig teilgenommen haben“, betonte Hedwig Giesecke-Wallukat, Koordinatorin für den Besuchsdienst. Auch der Aufgabenbereich ist für die Demenzbegleiter festgelegt: Sie betreuen die Demenzkranken, damit Angehörige entlastet werden, und so beispielsweise Arzt- oder Behördenbesuche vornehmen können. Eine Pflege der Kranken gehört nicht zu den Aufgaben der Demenzbegleiter. Ab einem bestimmten Pflegegrad wird dieser Dienst auch von der Pflegeversicherung bezahlt. Die Begleiter können ebenso beauftragt werden, Demenzkranke in Seniorenheimen zu besuchen. Diese Variante der Begleitung muss allerdings aus eigener Tasche bezahlt werden.

„Der Bedarf ist sicherlich da“, will der Malteser-Stadtbeauftragte Thomas Rüschenbaum den Dienst bekannt machen. Nach Kursabschluss werden die Ehrenamtlichen unterstützt: Jeden dritten Donnerstag im Monat treffen sie sich, um Erfahrungen auszutauschen. Auch ist geplant, ein sogenanntes „Café Malta“ einzurichten, wo Demenzkranke bei Kuchen und Kaffee betreut werden. „Ich möchte anderen Menschen helfen“, nannte Dirk Gerhardt sein Motiv an der Mitwirkung. Er weiß aus seiner Familie, wie belastend die Pflege von demenzkranken Menschen ist.

Der Besuchsdienst kann montags und mittwochs jeweils in der Zeit von 17 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 80 21 9 oder per E-Mail an info@malteser-ahlen.de angefordert werden. Zum Einstieg wird ein Gespräch geführt, um die Besuche individuell zu planen.