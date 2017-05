Reich werden kann man mit Glücksspielen nicht – wohl aber süchtig danach. Auch darum will die Stadt die Zahl der Automaten in Ahlen durch eine höhere Besteuerung drücken. Foto: dpa

Aktuell gibt es 191 Geldspielgeräte in Ahlen. Zu viele, findet die Stadt. Sie will darum jetzt die Steuer für die Automaten noch einmal erhöhen.

Von Peter Harke

Glücksspiel kann bekanntlich süchtig machen – aber der Stadt geht es nicht nur um Jugendschutz und Suchtvorbeugung, wenn sie jetzt die Betreiber von Spielhallen und Geldspielgeräten in Gaststätten noch stärker als bisher zur Kasse bitten will. Die Vergnügungssteuer ist auch ei­ne willkommene Einnahmequelle für den städtischen Haushalt. Das wolle er „nicht verhehlen“, gab Kämmerer Dirk Schlebes am Donnerstag im Finanz- und Personalausschuss unumwunden zu. Die Ausschussmitglieder hatten damit kein Problem und sprachen einstimmig die Em­pfehlung an den Rat aus, die von der Verwaltung vorgesehene Steuererhöhung zu beschließen.

Zuletzt hatte die Stadt Ahlen im Jahr 2014 den Steuersatz für Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit von zwölf auf 20 Prozent des Einspielergebnisses angehoben. Die erhoffte „Lenkungswirkung“ sei dadurch jedoch nicht eingetreten, stellte der Kämmerer jetzt fest. Zwar ist die Zahl der Spielhallen in Ahlen von 17 auf 14 zurückgegangen, aber nicht, weil das Geschäft nicht mehr lukrativ wäre, sondern nur, weil ein Betreiber von drei Hallen sich aus „persönlichen Gründen“ zurückgezogen hat.

In den 14 verbliebenen Einrichtungen sind insgesamt 137 „Groschengräber“ in Betrieb, hinzu kommen 54 Geräte in Gaststätten. Bezogen auf die Bevölkerung ist das eine überproportional hohe Dichte. So kommt in Ahlen ein Geldspielgerät auf 281 Einwohner, im Kreis Warendorf durchschnittlich auf 366 Einwohner. Eine Erhöhung des Steuersatzes „zu Lenkungszwecken“ scheine daher „gerechtfertigt“, argumentiert die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage. Sie wähnt sich damit auch rechtlich auf der sicheren Seite, schließt aber nicht völlig aus, dass einzelne Betreiber den Klageweg beschreiten könnten.

Die vorgeschlagene Anhebung des Steuersatzes von 20 auf 25 Prozent würde jedenfalls der Stadt eine jährliche Mehreinnahme in Höhe von ca. 227 000 Euro bescheren. Und damit nach den Worten des Kämmerers nicht unerheblich zur Entlastung des Haushalts beitragen. Heute erzielt die Stadt jährliche Vergnügungssteu­ereinnah­men von rund 909 000 Euro.

Ertragsmindernd könnten sich die ab Dezember 2017 wirksamen Änderungen im Glücksspielstaatsvertrag von NRW auswirken, in denen neue Abstandsregeln für Spielhallen untereinander wie zu Schulen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe festgelegt werden. Möglich, dass einige Betreiber die neu zu beantragende Erlaubnis nicht erhalten oder von sich aus das Handtuch werfen. Was dann ja wiederum auch ganz im Sinne der Stadt sein müsste . . .