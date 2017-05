Mit Personenbeschreibungen geht die Polizei nach einem versuchten Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft an der Oststraße an die Öffentlichkeit. Anwohner hatten zwei Täter in der Nacht zu Samstag beobachtet.

Zu einem versuchten Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft an der Oststraße kam es in der Nacht zu Samstag, so die Polizei. Zwei männliche Personen versuchten gegen 0.45 Uhr eine Schaufensterscheibe einzutreten, um an dahinter ausgestellte Smartphones zu gelangen. Bei der Tatausführung wurden sie jedoch durch Anwohner beobachtet und flüchteten ohne Beute in Richtung Bahnhof. Die Personen können wie folgt beschrieben werden: Der eine Täter ist etwa 20 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank, hat kurze schwarze Haare, trug eine Sturmhaube und eine hellblaue Jeanshose sowie eine dunkle Jacke; der zweite Täter ist 1,70 bis 1,80 Meter groß, trug einen weißen Kapuzenpullover und eine Sturmhaube.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefonnummer 96 50, oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.