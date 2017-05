An schmaler Stelle bleiben nur drei Meter Breite. Anrampungssteine (kleines Foto) wirken an den Knotenpunkten verkehrsberuhigend. Foto: Ulrich Gösmann

Von Ulrich Gösmann

Es dampft auf der Chamissostraße, um die es einst so heiß her ging, als Bürgerbeteiligung gefragt war. Aktuell lässt frischer Asphalt die Temperaturen auf den 400 Metern Fahrbahn spürbar steigen – und Struktur entlang der ehemaligen Schotterpiste erkennen, wie es denn aussieht, wenn alles fertig ist. Ob jetzt alle glücklich sind? Begeisterung tut sich noch schwer, bei Bürgersteiggesprächen Worte zu finden. Die Skepsis überwiegt.

Große Zahlen hinter dem, was in den vergangenen Monaten in der Chamisso­straße und den beiden Stichstraßen Von-Stein und Hardenberg verbaut wurde. Ansgar Drees aus dem Team der Ahlener Umweltbetriebe hat sie beim Ortstermin parat. 880 Meter neuer Kanal, weitere 500 Meter Rohrsanierung im Inliner-Verfahren, 3000 Qua­dratmeter asphaltierte Fläche plus 2500 unter Pflaster. Die 1,25 Millionen Euro Kosten teilen sich Kanal- und Straßenbau.

Seit Donnerstagmorgen laufen die Asphaltierungsarbeiten. Auf Tragschicht, die in wenigen Stunden aufgebracht sein soll, legt sich in der nächsten Woche die Decke. Drees: „Ich gehe davon aus, dass wir im Juli mit der Maßnahme durch sind.“

An den beiden Knotenpunkten Von-Stein- und Hardenbergstraße sticht – teils noch in Arbeit – rotes Pflaster aus der Fläche. Anrampungssteine bringen die Fahrbahn formschön mit verkehrsberuhigenden Nebenwirkungen auf Bürgersteighöhe.

Positive Rückmeldungen gibt es bereits zu den bisher nur in Umrissen erkennbaren Pflanzzonen. „Anlieger haben angefragt, ob sie die Beete in Eigenregie pflegen dürfen“, sagt Ansgar Drees. Das werde jetzt geprüft.

Unterdessen beobachten Anwohner den Fortschritt der Arbeiten mit teils gedämpfter Vorfreude. Der unerfüllte Wunsch nach einer Spielstraße sitzt tief. Einer der Kritikpunkte: „Irre breite Bürgersteige auf beiden Seiten“, wie ein 60-jähriger Anlieger sagt, der seinen Namen nicht öffentlich haben will, weil es schon genug Ärger gegeben habe. Der Geschäftsmann ist mit einem Anliegerbeitrag von 15 000 Euro dabei – und zweifelt im Redaktionsgespräch, ob die nicht hätten besser angelegt werden können. Aus seiner Sicht viel verschenkte Fläche, die als Parkplatz sinnvoller gewesen wäre. Davon gebe es im Straßenverlauf nur zehn. Im oberen fertiggestellten Stück stünden Fahrzeuge schon jetzt auf den Bürgersteigen. Diesbezüglich auch nicht begreifbar, warum ein stadteinwärts führender Gehweg plötzlich im Nichts ende. Als Parkstreifen hätte er noch Sinn gemacht. Fraglich auch, wie die Chamissostraße künftig den Verkehr verdauen werde. Bei einer in Teilbereichen nur drei Meter breiten Fahrbahn seien Verstopfungen programmiert, wenn der Schulverkehr rolle. Zitat: „Alle müssen hier rein.“ Alternativrouten? „Schwierig.“