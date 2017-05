Ein neunjähriges Mädchen ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall in Walstedde schwer verletzt worden. Die Ahlenerin saß auf dem Beifahrersitz im Pkw ihres Vaters. Der Wagen kollidierte mit dem Pkw einer Drensteinfurterin.

Eine neunjährige Ahlenerin wurde am Sonntag um 10.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Walstedde schwer verletzt. Sie saß als Beifahrerin in dem Pkw „Dacia“ ihres Vaters, einem 53-jährigen Ahlener, der die Straße Herrenstein in Richtung Ahlen befuhr. An der Kreuzung Kerkpatt missachtete eine 85-jährige Drensteinfurterin mit ihrem Pkw VW die Vorfahrt des Ahleners, als sie die Kreuzung überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden alle Fahrzeuginsassen verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Neunjährige verblieb stationär.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 9000 Euro geschätzt.