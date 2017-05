Aus alten Büchern basteln Jana, Gabriele Moser-Olthoff, Petra Schäfer, Petra Pähler-Paul mit Sarah, Christoph Wessels, Jörg Haake sowie Laura und Jason (v.l.) am „Tag des Museums“ allerlei Kreatives. Foto: Peter Schniederjürgen

Zum „Tag des Museums“ bildete das Heimatmuseum am Sonntag einen besonderen Schwerpunkt. Es präsentierte sich mit seinem neuen Konzept und bewusst reduzierter Zahl von Exponaten. Dazu gab‘s auch neue Erklärtafeln.

Von Peter Schniederjürgen

Wer es lange nicht gesehen hat, würde es kaum wiedererkennen, das Heimatmuseum. Zum „Tag des Museums“ öffnete es am Sonntag mehr als nur die Tennentür. Stolz stellten Christoph Wessels, Kulturbereichsleiter der Stadt, und Gabriele Moser-Olthoff das neu gestaltete Museum vor.

Auffällig dabei war die ausgesuchte Dauerausstellung der Stadtgeschichte, die jetzt mit Informationstafeln versehen ist, um die jeweiligen Stationen zu erklären. „Wir haben uns mit viel Überlegung auf besonders exemplarische Stücke reduziert, um eine Übersichtlichkeit zu gewährleisten“, so Wessels. Wo sich früher Exponate nahezu stapelten, stehen nun Vitrinen mit ausgewählten Beispielstücken. Beginnend mit der Archäologie. Das Modell einer Ausgrabung ist geblieben, wie auch besondere Funde.

Weiter geht es zum Beginn jeder historischen Stadtführung. „Das mittelalterliche Modell Ahlens ist immer ein Anziehungspunkt“, weiß Gabriele Moser Olthoff. Zu spannend ist es, den eigenen Wohnsitz, so er innerhalb des alten Mauerrings lag, zu erkunden. In der Industriegeschichte dürfen natürlich weder eine Badewanne als Beispiel der Emailleindustrie nicht fehlen, noch der Bergmann in Arbeitskluft. „Wir haben den Stollen abgebaut, da das nun das Museum des Bergbautraditionsvereins besser und umfänglicher darstellten kann“, erklärte Wessels. Im Obergeschoss kommen Sport und Schule zu ihrem Recht. Dazu Geräte, die sich früher auf der Tenne des innerstädtischen Bauernhauses sammelten. Hier ist nun der Ort für Wechselausstellungen.

Blick in die Ausstellung. Foto: Peter Schniederjürgen Blick in die Ausstellung. Foto: Peter Schniederjürgen

Aktuell ist die Ausstellung von „Kultur all inclusive“ (Kai) mit dem Titel „Selfie und Co“ zu sehen. „Es sind Fotos, die unsere Teilnehmer, behinderte und nichtbehinderte Jugendliche, in Ahlen und Beckum angefertigt haben“, zeigte Kai-Organisatorin Petra Pähler-Paul. Dazu fertigen Mitglieder der Gruppe Papierskulpturen aus alten Büchern. Ein Aktionsprogramm, an dem auch Besucher teilnehmen konnten. (Bericht folgt.)