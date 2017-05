Mit zunächst ruhigen, gebrochenen Akkorden leitet Wajed Alhafyan am Freitag den Konzertabend im Saal des Bürgerzentrums ein, bevor Cajonspieler Zakarria Al Hamwi zu den immer schneller werdenden Klängen der Kanun einsetzt.

So konzentriert Alhafyan und Al Hamwi spielen, so aufmerksam hören die gut 30 Besucher zu - und belohnen die Darbietung traditioneller arabischer und türkischer Instrumentalmusik mit großem Applaus.

Seit eineinhalb Jahren lebt der aus dem syrischen Aleppo stammende Musiker Wajed Alhafyan im Münsterland. Im März hat er das Publikum im Rahmen der Konzertreihe „One World - One Stage“ mit seinem Kurzauftritt im Büz so sehr beeindruckt, dass sogleich ein abendfüllendes Konzert geplant wurde.

Orientalische und zuweilen tänzerisch anmutende Rhythmen wechseln bei Wajed Alhafyans Spiel an der Kanun mit ruhigen, nahezu träumerischen Passagen, wobei der warme Klang des Zupfinstruments mitunter an den einer Harfe erinnert.

Während der Konzertpause nimmt sich der Musiker Zeit, interessierten Zuhörern sein Instrument zu erklären. Dass eine Kanun mit ihren 78 Saiten nicht so einfach wie etwa eine Gitarre zu spielen ist, erschließt sich dabei ziemlich schnell. Als orientalische Kastenzither wird die Kanun auch bezeichnet. Dieser Vergleich ist naheliegend,wie Wajed Alhafyans eindrucksvoll demonstriert, als er spontan die Melodie aus dem Film „Der dritte Mann“ vorträgt. Wie eine Zither bringt er das Instrument mit der Längsseite gegen den Körper gehalten zum Klingen.

Für den zweiten Konzertteil muss er dann, um wieder orientalische Klänge zu erzeugen, ein paar Saiten umstimmen: Entgegen westeuropäischer Hörgewohnheiten gehören in der östlichen Musik neben Halb- auch Vierteltonschritte dazu, erklärt Wajed Alhafyan. Diese orientalische Melodik kommt auch bei der einzigen Eigenkomposition des Abends beim Publikum an. Der arabische Titel bedeutet ins Deutsche übersetzt „Für das Leben“. Das Stück hat Alhafyan seiner Heimat gewidmet, in der seit Jahren Krieg herrscht.