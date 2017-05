Von Christian Wolff

Erneuter Motorradunfall am Montagmorgen: Ein 37-jähriger Ahlener, der auf der Kreisstraße 4 von Ahlen in Richtung Sendenhorst unterwegs war, ist gegen 7.40 Uhr verunglückt. Nach Angaben der Polizei kam er in der Bauerschaft Halene-Kampen ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Er zog sich dabei Verletzungen zu, die nach der notärztlichen Erstversorgung durch den Rettungsdienst der Ahlener Feuerwehr im St.-Franziskus-Hospital behandelt werden mussten. Der Sachschaden am Motorrad blieb gering.