Von Ralf Steinhorst

„Jeder Aktivstall ist anders. Wir haben bisher 700 realisiert“, sagte Aktivstall-Konzeptentwickler Thorsten Hinrichs aus Schleswig-Holstein. Er durfte nicht fehlen, da er anhand der Anlage auf Hof Berkhoff die boxenfreie Konzeption erklärte. „Jeder Aktivstall ist individuell nach Bedürfnissen und Platzverhältnissen zugeschnitten für den jeweiligen Betrieb geplant. Immer nach dem Prinzip, dass die Pferde mit den verschiedenen Zonen dazu animiert werden, sich viel zu bewegen.“ Dass immer wieder neue Erfahrungen einfließen, brachte dann auch Hausherr Henrich Berkhoff mit ein: „Ein solches Projekt entwickelt sich mit der Zeit.“ Viele Nachfragen von Pferdeliebhabern am „Tag der offenen Tür“ zeugten von großem Interesse. Im Verlauf des Nachmittags führte Thorsten Hinrichs noch viele Gespräche.

Aber auch der Reitsport kam nicht zu kurz. Hier hatte Gitti Berkhoff überregional erfahrene Reitdozentinnen eingeladen. Alexander-Technik-Lehrerin Sarah Rob bezog in der Präsentation der Technik das Publikum mit ein, um zu zeigen, wie man eine richtige Körperhaltung einnimmt. Denn Fehlhaltungen verursachen Verspannungen, Funktionseinschränkungen oder Schmerzen. Die Zurückführung zu natürlichen Bewegungsmustern ist hier die Aufgabe. „Eine klare Bewegungshaltung führt dann schließlich auch dazu, bewusster reiten zu können.“

Die aktive Arbeit mit Pferden am Boden führte anschließend Dr. Tamina Pinent, Dozentin in Pferdewissenschaften an der Universität Kassel, vor. „Pferde sind eine Urgewalt von Kraft und gleichzeitig sehr feinfühlig“, erklärte sie, wie wichtig das Kennenlernen von Mensch und Pferd, damit ebenfalls die Kommunikation ist. Im sogenannten „Horsemanship“ gehe es schließlich nicht darum, das Pferd zu erniedrigen, sondern sich gegenseitig zu verstehen und zu respektieren. „So wird das Pferd auch optimal auf das Reiten mit dem Menschen vorbereitet.“ Nebenbei konnte das Publikum auch lernen, dass Pferde in der Natur in der Regel geradeaus laufen und sie beim für sie untypischen Kreislaufen leicht aus dem Gleichgewicht geraten können, vor allem, wenn sie gleichzeitig noch Reiter balancieren müssen. Im „Horsemanship“ werden Pferde auch darauf eingestellt.

Die Ecole de Légèreté, die Schule des Leichten Reitens, war dann bei Sarah Rob das Thema. In dieser werden Pferde ins Gleichgewicht gebracht, so dass sie ihre Reiter muskelschonend tragen können. Für das leibliche Wohl sorgten die Jugendlichen vom Verein „Keiner geht verloren“ aus Ahlen, denen auch die Spenden des Tages zu Gute kamen.