Beim ADFC-Fahrradklimatest 2016 landet Ahlen im deutschlandweiten Vergleich unter 98 Kommunen (Größenklasse 50 000 bis 100 000 Einwohner) auf dem 15. Platz. Im NRW-Vergleich reicht es sogar zum Sprung unter die Top 10 auf Platz 7 unter 37 Teilnehmern. In beiden Kategorien ging es damit im Vergleich zur Umfrage von 2014 nach oben. Rückblick: In NRW war es vor zwei Jahren noch ein 16., im Deutschland-Ranking ein 29. Platz.

Im aktuellen Abschneiden erkennt Bürgermeister Alexander Berger „ermutigende Tendenzen“. Der Test gilt als Zufriedenheits-Index der Radfahrer in Deutschland. Mehr als 120 000 Bürger haben 2016 mitgemacht und die Situation für Radfahrer in 539 Städten bewertet. Per Fragebogen haben sie beurteilt, ob in ihrer Stadt das Radfahren Spaß oder Stress bedeutet, ob die Radwege im Winter geräumt werden und ob sie sich sicher fühlen, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind. In Ahlen nahmen sich 121 Radfahrer die Zeit, an der Online-Abstimmung teilzunehmen.

Gegenüber der Auswertung aus 2014 habe es in der Wersestadt zwar „kaum Veränderungen“ gegeben, wie die ADFC-Tester im Ergebnis feststellen. „Die Tendenz der Antworten lässt aber erkennen, dass in Ahlen die Bereitschaft stark ausgeprägt ist, auf das Fahrrad als innerstädtisches Verkehrsmittel Nummer Eins zu setzen“, so Berger.

" „Die City ist gut und zügig zu erreichen, das ist deutlich positiv herausgestellt worden.“ Bürgermeister Berger "

Bestätigt fühlt sich der Bürgermeister in seiner Einschätzung zum hohen Stellenwert, den das Radfahren in Ahlen schon heute genieße: „Die City ist gut und zügig zu erreichen, das ist deutlich positiv herausgestellt worden.“ Auch freue es ihn, dass das Radfahren in Ahlen nicht nur Sache einer Minderheit sei. „Man kann wirklich von einer Breitenbewegung sprechen, denn sämtliche Altersgruppen setzen bei uns auf das Rad.“

Neben der guten Erreichbarkeit des Stadtzentrums und der Öffnung vieler Einbahnstraßen für Radfahrer finde auch der gute Pflege- und Reinigungszustand der Radwege sommertags wie im eisigen Winter das Lob der Ahlener Fahrradfahrer.

" „Wir wollen, dass das Radfahren in Ahlen den zeitgemäßen Ansprüchen an Sicherheit und Komfort entspricht.“ Baudezernent Mentz "

Als verbesserungswürdig gelten dagegen laut ADFC-Fahrradklimatest die Führungen durch Baustellenbereiche, zahlreiche Ampelschaltungen, die nicht immer den Verkehrsfluss der Radler unterstützen und das Sicherheitsgefühl im Mischverkehr.

Für Stadtbaurat Andreas Mentz sind damit wichtige Punkte identifiziert, die das Radverkehrskonzept der Stadt Ahlen aufgreifen wird. „Wir wollen, dass das Radfahren in Ahlen den zeitgemäßen Ansprüchen an Sicherheit und Komfort entspricht.“ Dazu werde ein Bündel an Maßnahmen entwickelt, mit dem nach der Sommerpause die Stadt Ahlen in die Offensive gehe. Das Radverkehrskonzept soll dann mit der Öffentlichkeit intensiv diskutiert werden, um auf breite Akzeptanz zu treffen.