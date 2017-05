Ein großes Interesse an den Angeboten der Musikschule zeigte sich wieder am Samstagnachmittag. Im Haus Sandgathe durften die kleinsten Musikfreunde zum Schnuppern kommen. Viele verschiedenen Instrumente standen zur Auswahl.

Antje Günther von der Musikschule Beckum-Warendorf begrüßte die Kinder und ihre Eltern oder auch Großeltern und erklärte den Ablauf des Nachmittags. Zu einer Bilderbuchgeschichte wurden die Instrumente von Musikschülern vorgestellt. In den verschiedenen Räumen standen dann die Instrumente zum Ausprobieren bereit. Hier machten sich Kinder und Eltern ein Bild darüber, welches wohl für sie selbst in Frage komme. Für jede Station gab es einen Stempel. Die Mädchen und Jungen, die sich am schnellsten wieder bei Anja Günther meldeten, wurden mit einer CD belohnt. Aber kein Kind ging leer aus.