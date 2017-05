Von Ralf Steinhorst

Bei der Jahreshauptversammlung des Trägervereins Bürgerzentrum Schuhfabrik wurde deutlich, wie groß das Tätigkeitsspektrum des soziokulturellen Zentrums ist. Besonders hervorgehoben wurden das Kulturprojekt „Translokationen“ sowie die Öffentlichkeitsarbeit.

„Wir haben 1200 Raumbelegungen für 60 Gruppen, die unsere Räume für Versammlungen nutzen“, verdeutlichte Geschäftsführerin Christiane Busmann, dass das Büz ein wichtiger Begegnungsort sei. Hinzu kommen 187 Veranstaltungen, die von 12 500 Besuchern besucht wurden. Darunter sind 45 Angebote in der Jugendkulturarbeit. Der Trägerverein zählt zurzeit 176 Mitglieder.

Christiane Busmann berichtete auch über die Komplexe Gastronomie, Veranstaltungen, Jugendkultur, Interkultur, Flüchtlingsberatung und Kunstprojekte. So hat sich im Bereich Jugendkultur das „Provinz“-Jugendtheater gut etabliert. Herausragend war der „Musik Convoy“ im Sommer auf dem Parkplatz. In der Interkultur sollen die Angebote langfristig weitergeführt werden. Für das Projekt „stART Griechenland“, das der Hospitation griechischer Kulturmanager dient, wird eine Verlängerung der Förderung beantragt. Die Flüchtlingsberatung wurde 2016 um eine Stelle aufgestockt. Bei den Kunstprojekten standen die „Translokationen“ im Mittelpunkt. Hierzu waren in der Versammlung drei Kurzfilme zum Thema „Potenziale“ von jungen Filmschaffenden zu sehen.

Den Bereich Öffentlichkeitsarbeit stellten Jens Höckelmann und Theo Heming vor. Das Büz ist mit seinen Terminhinweisen in 56 Medien im Münsterland und bis ins Ruhrgebiet vertreten. Zu Flyern und Plakaten kommt noch die Pflege des Auftritts der eigenen Homepage und auf Facebook hinzu. So habe die Website jährlich über 147 000 Besucher.

Im Vorstandsbericht bezeichnete Michael Leifeld die Auktion „Sothebüz“ wieder als sehr erfolgreich. Er lobte das Team der Schuhfabrik zudem für seinen engagierten Einsatz.

Im Vorstand gab es mit den Wahlen einige Um- und Neubesetzungen. So trat Beisitzerin Elisabeth Einars nach 18 Jahren Vorstandstätigkeit nicht mehr zur Wiederwahl an, sie wurde mit einem Blumenstrauß verabschiedet.

Michael Leifeld wurde als Vorsitzender genauso bestätigt wie seine Stellvertreterin Nikola Erdogan und Kassierer Bernd Klöpperpieper. Neu als Schriftführer fungiert Pedda Scheurer, als Beisitzer Ismael Erdogan, Edith Feldkamp, Thomas Gerullis, Klara Heinrich, Inka Leifeld, Christian Schneider und Rocio Siekaup. Neue Kassenprüfer sind Elisabeth Einers und Peter Dudek. Alle Wahlvorgänge verliefen einstimmig.

Für Samstag, 2. September, ist ein Hausfest mit dem Titel „Wer gehört zur Welt“ geplant, das außen und innen stattfinden soll.