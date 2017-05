Auch das: Lagerung von Lebensmitteln in einer der leer stehenden Blomberg-Hallen, wenn Haver von der Westhalde rüber an die Voltastraße zieht. Foto: Ulrich Gösmann

Von Ulrich Gösmann

Bürgerbeteiligung dann, wenn die Gutachten vorliegen – und das endgültige Konzept. „Und dann nicht nur ein kleiner Zettel im Aushang“, versicherte Andreas Mentz am Montagabend in der Sitzung des Stadtplanungs- und Bauaussschusses Im Zuge der Reaktivierung der Blomberg-Brache durch die Firma Haver (wir berichteten). Für Karl-Heinz Meiwes ein „ganz wichtiges Signal“ an das Wohnumfeld speziell vor dem Hintergrund der im nächsten Jahr anstehenden Verlegung der Brechanlage, um die es bereits Anwohnerproteste gegeben habe.

Blick auf den Bebauungsplan 44.4: Der Änderungsbeschluss passierte am Montag einstimmig den Fachausschuss – obwohl noch viele Fragen offen blieben. Stadtplaner Markus Gantefort setzte erste Orientierungspunkte auf der Industriebrache im Gewerbegebiet Ost: Zwei Hallen im hinteren Bereich seien für die Lagerung großer Metallrollen und -bahnen vorgesehen, eine vorne an der Voltastraße für Lebensmittel-Einlagerung, eine nach neuestem Stand der Technik noch zu errichtende Halle entlang der Maybachstraße für die Brechanlage, die jetzt noch auf der Westhalde bricht. Die werde am neuen Standort eingehaust, um Belastungen zu minimieren. Fachgutachten zu Lärm und Staub würden erstellt, um sicherzustellen, dass keine unzumutbaren Störungen ins Umfeld ausgehen. Öffentliche Beteiligung – selbstredend!

„Einlagerung von Lebensmitteln?“ Petra Pähler-Paul fragte verwundert nach. „Mir ist dieses ganze Konzept nicht ganz klar.“ Markus Gantefort antwortete, dass es sich hier wohl um nicht verderbliche Lebensmittel handle.

Nachfrage auch zu der Fläche, auf der das zu brechende Material zwischengelagert werde. „Ich kenne den alten Standort und weiß, was da passiert ist“, so Pähler-Paul. Lagerflächen könne sie in den vorliegenden Plänen nicht ausmachen. Sind sie an einem anderen Ort geplant? Oder: Findet die Lagerung durch Lkw-Verkehr auf der Straße statt?

Konkretes konnte auch Markus Gantefort nicht beisteuern: „Wir sind im Aufstellungsbeschluss. Ein genaues Konzept wird noch erarbeitet.“ Kollege Thomas Kampmann ergänzte: „Mir sind keine Ausweichflächen bekannt, wo Stoffe zwischengelagert werden sollen.“

Heinrich Artmann (FWG) sprach von einer „positiven Geschichte“ und „gelungenen Sache eines Ahlener Unternehmers“. Der Abstand zur nächsten Wohnbebauung sei sehr groß. „Wir können uns beglückwünschen, dass die Hallen eine neue Nutzung finden.“ Dahinter stünden auch Arbeitsplätze.

Baudezernent Andreas Mentz leitete aus der Schaffung einer Werkszufahrt über die Maybachstraße deutliche Entlastung für die Voltastraße ab. Zudem gebe es von Seiten des Investors Interesse an einer Reaktivierung des Bahnanschlusses. Über den Schienenweg könne dann der Transport der Stahlrollen erfolgen. Dies und die Ansiedlung insgesamt steigerten die Leistungsfähigkeit des Gewerbegebiet Ost deutlich.