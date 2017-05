Weicht den Bauplänen: das Einfamilienhaus am Eckpunkt Robert-Koch-Straße / Richard-Wagner-Straße Foto: Ulrich Gösmann

Stadtnahes Wohnen – an der Richard-Wagner-Straße weicht jetzt sogar ein Bestandshaus für ein Neubauprojekt.

Von Ulrich Gösmann

Pferdewiese wird sie genannt, Wohngebiet soll sie jetzt werden – die Weide am Eckpunkt Richard-Wagner-Straße / Robert-Koch-Straße. Der Stadtplanungs- und Bauausschuss stimmte am Montagabend dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 9.4 zu.

Hinter der Entwicklung der 0,4 Hektar großen Fläche steht die Natrup Bauträger GmbH aus Münster-Wolbeck, die nicht nur die grüne Wiese im Schatten des Schwesternwohnheims erworben hat. Der Investor sicherte sich zwischenzeitlich auch das Einfamilienhaus am Eck, um es abzureißen und seinen Entwicklungsradius zu erweitern.

Platz für neues Wohnen auf der Pferdewiese. Foto: Ulrich Gösmann Platz für neues Wohnen auf der Pferdewiese. Foto: Ulrich Gösmann

Stadtplaner Markus Gantefort stellte die modifizierten Pläne mit 18 Wohneinheiten im Fachausschuss vor. Die zunächst vorgesehenen Kettenhäuser in erster Reihe entlang der Wagner-Straße würden jetzt durch vier Doppelhäuser mit zwei Vollgeschossen in Flachdach-Bauweise ersetzt. Ansprechend positioniert mit Gartenanteil vor und hinter dem Haus. In zweiter Reihe zwei Mehrfamilienhäuser mit einem zusätzlichen Staffelgeschoss und integriertem Umlauf. Die Erschließung erfolgt über eine Stichstraße mit Wendehammer ausschließlich über die Josef-Lanner-Straße.